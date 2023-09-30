https://uz.sputniknews.ru/20230930/tashkent-gaz-otklyucheniye-30-sentyabr-2023-39472892.html
Где в Ташкенте сегодня отключили газ — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключили газ — адреса
30 сентября подачу газа временно ограничили для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-30T11:09+0500
2023-09-30T11:09+0500
2023-09-30T11:09+0500
узбекистан
ташкент
газ
график отключений газа
ремонт
махалля
общество
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Алмазарского района Ташкента временно отключили газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановили с 10.00 до 18.00:
https://uz.sputniknews.ru/20230925/uzbekistan-gotovnost-import-gaz-rossiya-39295506.html
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узбекистан ташкент газ график отключений газа ремонт махалля общество
узбекистан ташкент газ график отключений газа ремонт махалля общество
Где в Ташкенте сегодня отключили газ — адреса
30 сентября подачу газа временно ограничили для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Алмазарского района Ташкента временно отключили газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановили с 10.00 до 18.00: