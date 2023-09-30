https://uz.sputniknews.ru/20230930/tashkent-skulptura-vystavka-video-39487044.html
Чем завершился международный скульптурный симпозиум в Ташкенте — видео
Чем завершился международный скульптурный симпозиум в Ташкенте — видео
В течение месяца мастера работали над скульптурами, отражающими экологические проблемы.
2023-09-30T19:00+0500
2023-09-30T19:00+0500
2023-09-30T19:00+0500
узбекистан
видео
искусство
скульптура
выставка
экология
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Международный скульптурный симпозиум, который проходил в Ташкенте с 31 августа по 30 сентября завершился грандиозной выставкой, сообщает корреспондент Sputnik.Над ее экспонатами работал 21 мастер из Узбекистана, России, Беларуси, Ирана, Италии, Турции, Испании, Великобритании и других стран.Представленные работы отразили проблемы окружающей среды, в том числе Аральского моря.Все скульпторы останутся в дар Ташкенту, их установят на территории Центральноазиатского университета окружающей среды и изменения климата.
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2023
Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан искусство экология скульптура выставка видео общество
узбекистан искусство экология скульптура выставка видео общество
Чем завершился международный скульптурный симпозиум в Ташкенте — видео
Анна Желиховская
Корреспондент
В течение месяца мастера работали над скульптурами, отражающими экологические проблемы.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Международный скульптурный симпозиум, который проходил в Ташкенте с 31 августа по 30 сентября завершился грандиозной выставкой, сообщает корреспондент Sputnik.
Над ее экспонатами работал 21 мастер из Узбекистана, России, Беларуси, Ирана, Италии, Турции, Испании, Великобритании и других стран.
Представленные работы отразили проблемы окружающей среды, в том числе Аральского моря.
Все скульпторы останутся в дар Ташкенту, их установят на территории Центральноазиатского университета окружающей среды и изменения климата.