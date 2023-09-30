https://uz.sputniknews.ru/20230930/uzbekistan-den-serdtsa-medosmotr-video-39479476.html
Узбекистанцев призвали ответственно относится к здоровью сердца
Узбекистанцев призвали ответственно относится к здоровью сердца
По статистике сердечно-сосудистые заболевания составляют 55% от общего числа смертей в республике.
2023-09-30T15:07+0500
2023-09-30T15:07+0500
2023-09-30T15:07+0500
узбекистан
ташкент
врач
медосмотр
видео
сердце
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1d/39460998_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9f2236dfbac71343593d65b6d706168.jpg
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Накануне в Ташкенте прошло мероприятие под лозунгом "Берегите здоровье", приуроченное ко Всемирному дню сердца, который отмечают 29 сентября.В ходе акции обследовали более 1 000 человек.Пациентов осматривали кардиолог, невропатолог и эндокринолог, поскольку ряд симптомов у них может быть связан не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и с другими патологиями.Комплексное обследование помогает медикам поставить точный диагноз.По статистике сердечно-сосудистые заболевания составляют 55% в структуре смертности Узбекистане. В последнее время болезни сердца все чаще встречаются даже среди двадцатилетних.Медики предупреждают, что 80 % случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1d/39460998_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2fb89df26b18b99c666954f9adf6d87d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент медосмотр сердце врач общество видео
узбекистан ташкент медосмотр сердце врач общество видео
Узбекистанцев призвали ответственно относится к здоровью сердца
По статистике сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 55% смертей в республике.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Накануне в Ташкенте прошло мероприятие под лозунгом "Берегите здоровье", приуроченное ко Всемирному дню сердца, который отмечают 29 сентября.
В ходе акции обследовали более 1 000 человек.
Пациентов осматривали кардиолог, невропатолог и эндокринолог, поскольку ряд симптомов у них может быть связан не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и с другими патологиями.
Комплексное обследование помогает медикам поставить точный диагноз.
"После 40 лет каждый человек должен проверять уровень холестерина и сахара в крови, густоту крови, ежегодно делать ЭКГ сердца", — предупредил врач Ойбек Урунов.
По статистике сердечно-сосудистые заболевания составляют 55% в структуре смертности Узбекистане. В последнее время болезни сердца все чаще встречаются даже среди двадцатилетних.
Медики предупреждают, что 80 % случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни.