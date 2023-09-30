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Узбекистанцев призвали ответственно относится к здоровью сердца

Узбекистанцев призвали ответственно относится к здоровью сердца

По статистике сердечно-сосудистые заболевания составляют 55% от общего числа смертей в республике.

2023-09-30T15:07+0500

2023-09-30T15:07+0500

2023-09-30T15:07+0500

узбекистан

ташкент

врач

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сердце

общество

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Накануне в Ташкенте прошло мероприятие под лозунгом "Берегите здоровье", приуроченное ко Всемирному дню сердца, который отмечают 29 сентября.В ходе акции обследовали более 1 000 человек.Пациентов осматривали кардиолог, невропатолог и эндокринолог, поскольку ряд симптомов у них может быть связан не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и с другими патологиями.Комплексное обследование помогает медикам поставить точный диагноз.По статистике сердечно-сосудистые заболевания составляют 55% в структуре смертности Узбекистане. В последнее время болезни сердца все чаще встречаются даже среди двадцатилетних.Медики предупреждают, что 80 % случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни.

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