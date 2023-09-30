Ханчжоу-2022: Сборная Узбекистана по курашу завоевала 4 медали
© НОКФотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
© НОК
Курашисты республики уже в первый день соревнований добились 100% результата, завоевав три золота и одно серебро.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по курашу на XIX Азиатских играх, в первый же день соревнований по данному виду спорта завоевала 3 золотые и 1 серебряную медали, сообщает НОК.
"Сборная Узбекистана по курашу сегодня произвела настоящий фурор. Наши соотечественники в первый же день соревнований по данному виду спорта завоевали 3 золотые и 1 серебряную медали. Тем самым пополнив копилку делегации нашей Родины заветными наградами", — говорится в сообщении.
© НОКФотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
Фотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
© НОК
Обладателем золотой медали стал Артём Штурбабин, выступавший в весовой категории до 66 кг. В финале он одолел иранца Маджида Бариманлоу.
© НОКФотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
Фотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
© НОК
Еще одно золото у Мухсина Хисомиддинова, который в весовой категории +90 кг одолел в финале Теджена Тедженова из Туркменистана.
© НОКФотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
Фотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
© НОК
Также завершился финальный поединок в весовой категории до 52 кг. В нем встретились две представительницы сборной Узбекистана. Бой завершился победой Хилолы Ортикбоевой, Ситора Элмуродова выиграла серебро.