https://uz.sputniknews.ru/20230930/xanchjou-22-uzbekistan-kurash-medali-39486831.html

Ханчжоу-2022: Сборная Узбекистана по курашу завоевала 4 медали

Ханчжоу-2022: Сборная Узбекистана по курашу завоевала 4 медали

Курашисты республики уже в первый день соревнований добились 100% результата, завоев три золота и одно серебро.

2023-09-30T18:15+0500

2023-09-30T18:15+0500

2023-09-30T18:15+0500

спорт

китай

ханчжоу

азиатские игры

кураш

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по курашу на XIX Азиатских играх, в первый же день соревнований по данному виду спорта завоевала 3 золотые и 1 серебряную медали, сообщает НОК.Обладателем золотой медали стал Артём Штурбабин, выступавший в весовой категории до 66 кг. В финале он одолел иранца Маджида Бариманлоу.Еще одно золото у Мухсина Хисомиддинова, который в весовой категории +90 кг одолел в финале Теджена Тедженова из Туркменистана.Также завершился финальный поединок в весовой категории до 52 кг. В нем встретились две представительницы сборной Узбекистана. Бой завершился победой Хилолы Ортикбоевой, Ситора Элмуродова выиграла серебро.

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