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https://uz.sputniknews.ru/20230930/xanchjou-22-uzbekistan-kurash-medali-39486831.html
Ханчжоу-2022: Сборная Узбекистана по курашу завоевала 4 медали
Ханчжоу-2022: Сборная Узбекистана по курашу завоевала 4 медали
Курашисты республики уже в первый день соревнований добились 100% результата, завоев три золота и одно серебро.
2023-09-30T18:15+0500
2023-09-30T18:15+0500
спорт
китай
ханчжоу
азиатские игры
кураш
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по курашу на XIX Азиатских играх, в первый же день соревнований по данному виду спорта завоевала 3 золотые и 1 серебряную медали, сообщает НОК.Обладателем золотой медали стал Артём Штурбабин, выступавший в весовой категории до 66 кг. В финале он одолел иранца Маджида Бариманлоу.Еще одно золото у Мухсина Хисомиддинова, который в весовой категории +90 кг одолел в финале Теджена Тедженова из Туркменистана.Также завершился финальный поединок в весовой категории до 52 кг. В нем встретились две представительницы сборной Узбекистана. Бой завершился победой Хилолы Ортикбоевой, Ситора Элмуродова выиграла серебро.
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спорт китай ханчжоу азиатские игры кураш
спорт китай ханчжоу азиатские игры кураш

Ханчжоу-2022: Сборная Узбекистана по курашу завоевала 4 медали

18:15 30.09.2023
© НОКФотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
Фотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2023
© НОК
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Курашисты республики уже в первый день соревнований добились 100% результата, завоевав три золота и одно серебро.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по курашу на XIX Азиатских играх, в первый же день соревнований по данному виду спорта завоевала 3 золотые и 1 серебряную медали, сообщает НОК.
"Сборная Узбекистана по курашу сегодня произвела настоящий фурор. Наши соотечественники в первый же день соревнований по данному виду спорта завоевали 3 золотые и 1 серебряную медали. Тем самым пополнив копилку делегации нашей Родины заветными наградами", — говорится в сообщении.
© НОКФотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
Фотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2023
Фотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
© НОК
Обладателем золотой медали стал Артём Штурбабин, выступавший в весовой категории до 66 кг. В финале он одолел иранца Маджида Бариманлоу.
© НОКФотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
Фотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2023
Фотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
© НОК
Еще одно золото у Мухсина Хисомиддинова, который в весовой категории +90 кг одолел в финале Теджена Тедженова из Туркменистана.
© НОКФотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
Фотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2023
Фотогалерея с церемонии награждения узбекских курашистов
© НОК
Также завершился финальный поединок в весовой категории до 52 кг. В нем встретились две представительницы сборной Узбекистана. Бой завершился победой Хилолы Ортикбоевой, Ситора Элмуродова выиграла серебро.
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