https://uz.sputniknews.ru/20230930/yelena-zelenskaya-zayavleniye-ssha-kommentariy-39487948.html
В США обратили внимание на важную деталь в заявлениях жены Зеленского
В США обратили внимание на важную деталь в заявлениях жены Зеленского
Экс-разведчик Риттер: признания первой леди Украины говорят о скорой отставке ее супруга.
2023-09-30T19:40+0500
2023-09-30T19:40+0500
2023-09-30T19:40+0500
в мире
украина
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владимир зеленский
жена
заявление
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее муж пойдет на второй срок свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.ПО словам Риттера, к концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет."Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского", – заключил он.Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что сомневается, будет ли ее муж принимать участие в следующих выборах. Она подчеркнула, что это будет зависеть от того, нужен ли он украинскому обществу в качестве президента.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире украина сша владимир зеленский жена заявление
в мире украина сша владимир зеленский жена заявление
В США обратили внимание на важную деталь в заявлениях жены Зеленского
Экс-разведчик Риттер: признания первой леди Украины говорят о скорой отставке ее супруга.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее муж пойдет на второй срок свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, сообщает РИА Новости
со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.
"Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом" <…> Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы", – заявил он в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
ПО словам Риттера, к концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет.
"Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского", – заключил он.
Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что сомневается, будет ли ее муж принимать участие в следующих выборах. Она подчеркнула, что это будет зависеть от того, нужен ли он украинскому обществу в качестве президента.