https://uz.sputniknews.ru/20230930/yelena-zelenskaya-zayavleniye-ssha-kommentariy-39487948.html

В США обратили внимание на важную деталь в заявлениях жены Зеленского

В США обратили внимание на важную деталь в заявлениях жены Зеленского

Экс-разведчик Риттер: признания первой леди Украины говорят о скорой отставке ее супруга.

2023-09-30T19:40+0500

2023-09-30T19:40+0500

2023-09-30T19:40+0500

в мире

украина

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владимир зеленский

жена

заявление

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее муж пойдет на второй срок свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.ПО словам Риттера, к концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет."Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского", – заключил он.Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что сомневается, будет ли ее муж принимать участие в следующих выборах. Она подчеркнула, что это будет зависеть от того, нужен ли он украинскому обществу в качестве президента.

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в мире украина сша владимир зеленский жена заявление