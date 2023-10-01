https://uz.sputniknews.ru/20231001/10-uzbekskix-politikov-rabotavshix-uchitelyami-39492039.html

Мирзиёев, Нарбаева, Кочкаров: 10 узбекских политиков, работавших учителями

Мирзиёев, Нарбаева, Кочкаров: 10 узбекских политиков, работавших учителями

В Узбекистане 1 октября отмечают день педагога и наставника. Многие известные лица в республике в прошлом работали педагогами. Мы собрали краткую информацию о 10 политиках, занимавшихся преподаванием.

2023-10-01T13:27+0500

2023-10-01T13:27+0500

2023-10-01T13:27+0500

узбекистан

общество

учителя

мирзиёев

шавкат мирзиёев

танзила нарбаева

джамшид кучкаров

мамаризо нурмуратов

акмаль саидов

улугбек иноятов

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Сегодня, 1 октября, День педагога и наставника. Сегодня многие поздравляют и вспоминают своих учителей, которые преподавали в школах, колледжах и высших учебных заведениях. Самые известные политики, в прошлом работавшие педагогами, — в материале Sputnik.Президент Шавкат МирзиёевШавкат Мирзиёев окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1981 году в этом же вузе, где работал младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила НарбаеваТанзила Нарбаева начала свою трудовую деятельность в 1974 году в качестве специалиста по вопросам молодежи 1-й школы города Шахрихан Андижанской области. С 1975 по 1995 год работала учителем, заместителем директора в школах Алмазарского района Ташкента и директором Дворца школьников, позднее занимал ответственные должности в государственных органах различного уровня.Министр экономики и финансов Джамшид КучкаровВ 1987 году Джамшид Кучкаров поступил в аспирантуру Ташкентского института народного хозяйства, а в 1990-1993 годах работал там же преподавателем.Министр дошкольного и школьного образования Хилола УмароваВ 2019-2020 годах Хилола Умарова работала директором специализированной школы имени Мухаммада аль-Хорезми, специализирующейся на углубленном обучении дисциплин, связанным с информационно-коммуникационными технологиями.Председатель Центрального банка Мамаризо НурмуратовМамаризо Нурмуратов поступил в Ташкентский институт народного хозяйства в 1977 году и окончил Ленинградский финансово-экономический институт в 1982 году. В 1982-1985 годах работал преподавателем Ташкентского института народного хозяйства. В 1989-1993 годах был доцентом Ташкентского института народного хозяйства и Ташкентского финансового института.Акмаль Саидов, первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий МажлисаАкмаль Саидов окончил факультет международного права Университета мировой экономики и дипломатии. В 1993-1994 годах работал ректором Ташкентского государственного юридического института.Лидер фракции Народно-демократической партии Улугбек ИноятовВ 1999-2003 годах Улугбек Иноятов работал директором Ташкентского финансово-экономического колледжа, профессором кафедры экономики и управления Ташкентского архитектурно-строительного института.Представитель по правам человека (омбудсмен) Олий Мажлиса Феруза ЭшматоваФеруза Эшматова окончила Университет мировой экономики и дипломатии в 2000 году. В 2002-2015 годах работал в этом же вузе. Она до сих пор преподает в этом университете.Аким Джизакской области Эргаш СалиевЭргаш Салиев окончил Самаркандский государственный университет в 1978 году. До 1992 года он был доцентом Ташкентского государственного технического университета.Министр здравоохранения Амрилло ИноятовСвою карьеру в сфере высшего образования Амрилло Иноятов начал в 2008-2009 годах в Бухарском государственном медицинском институте. В 2017-2020 годах работал ректором этого института.

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