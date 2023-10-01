Мирзиёев, Нарбаева, Кочкаров: 10 узбекских политиков, работавших учителями
© Sputnik/Abdubakir YunusovНачало нового учебного года в школах Узбекистана
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
В Узбекистане 1 октября отмечают день педагога и наставника. Многие известные лица в республике в прошлом работали педагогами. Мы собрали краткую информацию о 10 политиках, занимавшихся преподаванием.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Сегодня, 1 октября, День педагога и наставника. Сегодня многие поздравляют и вспоминают своих учителей, которые преподавали в школах, колледжах и высших учебных заведениях. Самые известные политики, в прошлом работавшие педагогами, — в материале Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил общеобразовательную школу №55 Андижанского района.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил общеобразовательную школу №55 Андижанского района.
Шавкат Мирзиёев окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1981 году в этом же вузе, где работал младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева
© Sputnik/Зафар ХалиловГлава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева, архивное фото
Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева, архивное фото
© Sputnik/Зафар Халилов
Танзила Нарбаева начала свою трудовую деятельность в 1974 году в качестве специалиста по вопросам молодежи 1-й школы города Шахрихан Андижанской области. С 1975 по 1995 год работала учителем, заместителем директора в школах Алмазарского района Ташкента и директором Дворца школьников, позднее занимал ответственные должности в государственных органах различного уровня.
Министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров
© SputnikДжамшид Кучкаров на Втором Евразийском конгрессе
Джамшид Кучкаров на Втором Евразийском конгрессе
© Sputnik
В 1987 году Джамшид Кучкаров поступил в аспирантуру Ташкентского института народного хозяйства, а в 1990-1993 годах работал там же преподавателем.
Министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова
© Министерство дошкольного и школьного образования УзбекистанаХилола Умарова
Хилола Умарова
© Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана
В 2019-2020 годах Хилола Умарова работала директором специализированной школы имени Мухаммада аль-Хорезми, специализирующейся на углубленном обучении дисциплин, связанным с информационно-коммуникационными технологиями.
Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов
Мамаризо Нурмуратов поступил в Ташкентский институт народного хозяйства в 1977 году и окончил Ленинградский финансово-экономический институт в 1982 году. В 1982-1985 годах работал преподавателем Ташкентского института народного хозяйства. В 1989-1993 годах был доцентом Ташкентского института народного хозяйства и Ташкентского финансового института.
Акмаль Саидов, первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса
Акмаль Саидов окончил факультет международного права Университета мировой экономики и дипломатии. В 1993-1994 годах работал ректором Ташкентского государственного юридического института.
Лидер фракции Народно-демократической партии Улугбек Иноятов
© Фото: НДПУУлугбек Иноятов
Улугбек Иноятов
© Фото: НДПУ
В 1999-2003 годах Улугбек Иноятов работал директором Ташкентского финансово-экономического колледжа, профессором кафедры экономики и управления Ташкентского архитектурно-строительного института.
Представитель по правам человека (омбудсмен) Олий Мажлиса Феруза Эшматова
Феруза Эшматова окончила Университет мировой экономики и дипломатии в 2000 году. В 2002-2015 годах работал в этом же вузе. Она до сих пор преподает в этом университете.
Аким Джизакской области Эргаш Салиев
© Sputnik / Рамиз БахтияровХоким Джизакской области Эргаш Салиев на закрытии "АрМИ-2019"
Хоким Джизакской области Эргаш Салиев на закрытии "АрМИ-2019"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Эргаш Салиев окончил Самаркандский государственный университет в 1978 году. До 1992 года он был доцентом Ташкентского государственного технического университета.
Министр здравоохранения Амрилло Иноятов
© Foto : Министерство здравоохранения Республики УзбекистанРабочий визит делегации Узбекистана во главе с министром здравоохранения Амрилло Иноятовым в Женеве.
Рабочий визит делегации Узбекистана во главе с министром здравоохранения Амрилло Иноятовым в Женеве.
Свою карьеру в сфере высшего образования Амрилло Иноятов начал в 2008-2009 годах в Бухарском государственном медицинском институте. В 2017-2020 годах работал ректором этого института.