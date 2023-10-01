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https://uz.sputniknews.ru/20231001/10-uzbekskix-politikov-rabotavshix-uchitelyami-39492039.html
Мирзиёев, Нарбаева, Кочкаров: 10 узбекских политиков, работавших учителями
Мирзиёев, Нарбаева, Кочкаров: 10 узбекских политиков, работавших учителями
В Узбекистане 1 октября отмечают день педагога и наставника. Многие известные лица в республике в прошлом работали педагогами. Мы собрали краткую информацию о 10 политиках, занимавшихся преподаванием.
2023-10-01T13:27+0500
2023-10-01T13:27+0500
узбекистан
общество
учителя
мирзиёев
шавкат мирзиёев
танзила нарбаева
джамшид кучкаров
мамаризо нурмуратов
акмаль саидов
улугбек иноятов
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Сегодня, 1 октября, День педагога и наставника. Сегодня многие поздравляют и вспоминают своих учителей, которые преподавали в школах, колледжах и высших учебных заведениях. Самые известные политики, в прошлом работавшие педагогами, — в материале Sputnik.Президент Шавкат МирзиёевШавкат Мирзиёев окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1981 году в этом же вузе, где работал младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила НарбаеваТанзила Нарбаева начала свою трудовую деятельность в 1974 году в качестве специалиста по вопросам молодежи 1-й школы города Шахрихан Андижанской области. С 1975 по 1995 год работала учителем, заместителем директора в школах Алмазарского района Ташкента и директором Дворца школьников, позднее занимал ответственные должности в государственных органах различного уровня.Министр экономики и финансов Джамшид КучкаровВ 1987 году Джамшид Кучкаров поступил в аспирантуру Ташкентского института народного хозяйства, а в 1990-1993 годах работал там же преподавателем.Министр дошкольного и школьного образования Хилола УмароваВ 2019-2020 годах Хилола Умарова работала директором специализированной школы имени Мухаммада аль-Хорезми, специализирующейся на углубленном обучении дисциплин, связанным с информационно-коммуникационными технологиями.Председатель Центрального банка Мамаризо НурмуратовМамаризо Нурмуратов поступил в Ташкентский институт народного хозяйства в 1977 году и окончил Ленинградский финансово-экономический институт в 1982 году. В 1982-1985 годах работал преподавателем Ташкентского института народного хозяйства. В 1989-1993 годах был доцентом Ташкентского института народного хозяйства и Ташкентского финансового института.Акмаль Саидов, первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий МажлисаАкмаль Саидов окончил факультет международного права Университета мировой экономики и дипломатии. В 1993-1994 годах работал ректором Ташкентского государственного юридического института.Лидер фракции Народно-демократической партии Улугбек ИноятовВ 1999-2003 годах Улугбек Иноятов работал директором Ташкентского финансово-экономического колледжа, профессором кафедры экономики и управления Ташкентского архитектурно-строительного института.Представитель по правам человека (омбудсмен) Олий Мажлиса Феруза ЭшматоваФеруза Эшматова окончила Университет мировой экономики и дипломатии в 2000 году. В 2002-2015 годах работал в этом же вузе. Она до сих пор преподает в этом университете.Аким Джизакской области Эргаш СалиевЭргаш Салиев окончил Самаркандский государственный университет в 1978 году. До 1992 года он был доцентом Ташкентского государственного технического университета.Министр здравоохранения Амрилло ИноятовСвою карьеру в сфере высшего образования Амрилло Иноятов начал в 2008-2009 годах в Бухарском государственном медицинском институте. В 2017-2020 годах работал ректором этого института.
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узбекистан общество день педагога и на ставника учителя преподаватели политики шавкат мирзиёев танзила нарбаева улугбек иноятов амрилло иноятов акмаль саидов джамшид кучкаров хилола умарова мамаризо нурмуратов феруза эшматова эргаш салиев
узбекистан общество день педагога и на ставника учителя преподаватели политики шавкат мирзиёев танзила нарбаева улугбек иноятов амрилло иноятов акмаль саидов джамшид кучкаров хилола умарова мамаризо нурмуратов феруза эшматова эргаш салиев

Мирзиёев, Нарбаева, Кочкаров: 10 узбекских политиков, работавших учителями

13:27 01.10.2023
© Sputnik/Abdubakir YunusovНачало нового учебного года в школах Узбекистана
Начало нового учебного года в школах Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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В Узбекистане 1 октября отмечают день педагога и наставника. Многие известные лица в республике в прошлом работали педагогами. Мы собрали краткую информацию о 10 политиках, занимавшихся преподаванием.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Сегодня, 1 октября, День педагога и наставника. Сегодня многие поздравляют и вспоминают своих учителей, которые преподавали в школах, колледжах и высших учебных заведениях. Самые известные политики, в прошлом работавшие педагогами, — в материале Sputnik.

Президент Шавкат Мирзиёев

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил общеобразовательную школу №55 Андижанского района.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил общеобразовательную школу №55 Андижанского района. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил общеобразовательную школу №55 Андижанского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1981 году в этом же вузе, где работал младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева

© Sputnik/Зафар ХалиловГлава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева, архивное фото
Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева, архивное фото
© Sputnik/Зафар Халилов
Танзила Нарбаева начала свою трудовую деятельность в 1974 году в качестве специалиста по вопросам молодежи 1-й школы города Шахрихан Андижанской области. С 1975 по 1995 год работала учителем, заместителем директора в школах Алмазарского района Ташкента и директором Дворца школьников, позднее занимал ответственные должности в государственных органах различного уровня.

Министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров

© SputnikДжамшид Кучкаров на Втором Евразийском конгрессе
Джамшид Кучкаров на Втором Евразийском конгрессе - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Джамшид Кучкаров на Втором Евразийском конгрессе
© Sputnik
В 1987 году Джамшид Кучкаров поступил в аспирантуру Ташкентского института народного хозяйства, а в 1990-1993 годах работал там же преподавателем.

Министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова

© Министерство дошкольного и школьного образования УзбекистанаХилола Умарова
Хилола Умарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Хилола Умарова
© Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана
В 2019-2020 годах Хилола Умарова работала директором специализированной школы имени Мухаммада аль-Хорезми, специализирующейся на углубленном обучении дисциплин, связанным с информационно-коммуникационными технологиями.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов

© review.uzПредседатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов
Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов
© review.uz
Мамаризо Нурмуратов поступил в Ташкентский институт народного хозяйства в 1977 году и окончил Ленинградский финансово-экономический институт в 1982 году. В 1982-1985 годах работал преподавателем Ташкентского института народного хозяйства. В 1989-1993 годах был доцентом Ташкентского института народного хозяйства и Ташкентского финансового института.

Акмаль Саидов, первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса

© МИАУАкмал Саидов
Акмал Саидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Акмал Саидов
© МИАУ
Акмаль Саидов окончил факультет международного права Университета мировой экономики и дипломатии. В 1993-1994 годах работал ректором Ташкентского государственного юридического института.

Лидер фракции Народно-демократической партии Улугбек Иноятов

© Фото: НДПУУлугбек Иноятов
Улугбек Иноятов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Улугбек Иноятов
© Фото: НДПУ
В 1999-2003 годах Улугбек Иноятов работал директором Ташкентского финансово-экономического колледжа, профессором кафедры экономики и управления Ташкентского архитектурно-строительного института.

Представитель по правам человека (омбудсмен) Олий Мажлиса Феруза Эшматова

© Telegram / ombudsmanuzФеруза Эшматова
Феруза Эшматова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Феруза Эшматова
© Telegram / ombudsmanuz
Феруза Эшматова окончила Университет мировой экономики и дипломатии в 2000 году. В 2002-2015 годах работал в этом же вузе. Она до сих пор преподает в этом университете.

Аким Джизакской области Эргаш Салиев

© Sputnik / Рамиз БахтияровХоким Джизакской области Эргаш Салиев на закрытии "АрМИ-2019"
Хоким Джизакской области Эргаш Салиев на закрытии АрМИ-2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Хоким Джизакской области Эргаш Салиев на закрытии "АрМИ-2019"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Эргаш Салиев окончил Самаркандский государственный университет в 1978 году. До 1992 года он был доцентом Ташкентского государственного технического университета.

Министр здравоохранения Амрилло Иноятов

© Foto : Министерство здравоохранения Республики УзбекистанРабочий визит делегации Узбекистана во главе с министром здравоохранения Амрилло Иноятовым в Женеве.
Рабочий визит делегации Узбекистана во главе с министром здравоохранения Амрилло Иноятовым в Женеве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Рабочий визит делегации Узбекистана во главе с министром здравоохранения Амрилло Иноятовым в Женеве.
© Foto : Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Свою карьеру в сфере высшего образования Амрилло Иноятов начал в 2008-2009 годах в Бухарском государственном медицинском институте. В 2017-2020 годах работал ректором этого института.
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