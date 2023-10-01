https://uz.sputniknews.ru/20231001/aleksey-uchitel-snimet-kartinu-v-uzbekistane--video-39492572.html
Алексей Учитель снимет картину в Узбекистане — видео
Алексей Учитель снимет картину в Узбекистане — видео
Известный российский режиссер приехал в Ташкент для участия в Международном кинофестивале.
2023-10-01T13:48+0500
2023-10-01T13:48+0500
2023-10-01T13:48+0500
узбекистан
культура
ташкентский кинофестиваль
ташкентский международный кинофестиваль
режиссер
россия
мастер-класс
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Известный российский режиссер Алексей Учитель приехал в Узбекистан для участия в Ташкентском международном кинофестивале. Он провел мастер-класс для кинематографистов, где рассказал о ближайших планах.Съёмки в Узбекистане планируют начать в феврале 2024 года.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан видео ташкентский международный кинофестиваль жемчужина шелкового пути режиссер алексей учитель мастер-класс кинофильм снимать в узбекистане
узбекистан видео ташкентский международный кинофестиваль жемчужина шелкового пути режиссер алексей учитель мастер-класс кинофильм снимать в узбекистане
Алексей Учитель снимет картину в Узбекистане — видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Известный российский режиссер приехал в Ташкент для участия в Международном кинофестивале.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Известный российский режиссер Алексей Учитель приехал в Узбекистан для участия в Ташкентском международном кинофестивале. Он провел мастер-класс для кинематографистов, где рассказал о ближайших планах.
"Я не просто так приехал. Если говорить о моих творческих планах, то я как режиссер собираюсь снимать масштабный фильм о гениальном человеке Шостаковиче. И один из эпизодов по сценарию происходит в Узбекистане. Пока не знаю точно, но, скорее всего, съемки будут не только в Ташкенте, но и в Самарканде. Тогда можно будет организовать практический выезд на съёмку и посмотреть на работу актёров, которые приедут сюда", - поделился режиссер.
Съёмки в Узбекистане планируют начать в феврале 2024 года.