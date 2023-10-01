Алексей Учитель снимет картину в Узбекистане — видео

"Я не просто так приехал. Если говорить о моих творческих планах, то я как режиссер собираюсь снимать масштабный фильм о гениальном человеке Шостаковиче. И один из эпизодов по сценарию происходит в Узбекистане. Пока не знаю точно, но, скорее всего, съемки будут не только в Ташкенте, но и в Самарканде. Тогда можно будет организовать практический выезд на съёмку и посмотреть на работу актёров, которые приедут сюда", - поделился режиссер.