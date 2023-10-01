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Эффект санкций против России слабеет — СМИ ФРГ
Эффект санкций против России слабеет — СМИ ФРГ
Санкции не мешают развитию военного производства в России, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
2023-10-01T17:26+0500
2023-10-01T17:26+0500
2023-10-01T17:26+0500
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ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Западные санкции в отношении России дают все меньший эффект и никак не мешают РФ наращивать военное производство, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает РИА Новости. Напомним. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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запад германия россия санкции сми
запад германия россия санкции сми
Эффект санкций против России слабеет — СМИ ФРГ
Санкции не мешают развитию военного производства в России, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Западные санкции в отношении России дают все меньший эффект и никак не мешают РФ наращивать военное производство, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает РИА Новости.
"Несмотря на беспрецедентные санкции Запада, Россия... смогла значительно увеличить производство оружия (с начала специальной военной операции - ред.)... Хотя действующие санкции и сдерживают российское производство вооружения, их эффект все слабее и слабее. В настоящее время Россия импортирует заблокированные товары для оружейной промышленности почти в том же объеме (что и до начала операции - ред.)", - говорится в статье.
Напомним. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.