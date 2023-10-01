https://uz.sputniknews.ru/20231001/effekt-sanktsiy-protiv-rossii-slabeet--smi-frg-39497228.html

Эффект санкций против России слабеет — СМИ ФРГ

Эффект санкций против России слабеет — СМИ ФРГ

Санкции не мешают развитию военного производства в России, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

2023-10-01T17:26+0500

2023-10-01T17:26+0500

2023-10-01T17:26+0500

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германия

санкции

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ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Западные санкции в отношении России дают все меньший эффект и никак не мешают РФ наращивать военное производство, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает РИА Новости. Напомним. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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