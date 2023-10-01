https://uz.sputniknews.ru/20231001/ovoschi-soki-polza-mneniye-ekspert-39483224.html

Что происходит в организме при употреблении овощных соков

Что происходит в организме при употреблении овощных соков

Топ-5 – это соки из моркови, свеклы, зелени, капусты и тыквы.

2023-10-01T07:08+0500

2023-10-01T07:08+0500

2023-10-01T07:08+0500

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Если стоит выбор между овощным и фруктовым соком, лучше отдать предпочтение первому, рассказала диетолог-эндокринолог Елизавета Дзантиева радио Sputnik.По ее словам, в числе самых полезных овощных соков — напитки из моркови, свеклы и зелени.Также она рекомендовала не забывать про капустный и тыквенный соки.При этом она предупредила, что овощными соками не стоит злоупотреблять.А заключение она напомнила, что в фабричные соки для усиления вкуса часто добавляют сахар и соль, поэтому лучше готовить полезные напитки дома самостоятельно.

https://uz.sputniknews.ru/20230929/22312732.html

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мнение эксперта еда овощи это интересно