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Что происходит в организме при употреблении овощных соков
Что происходит в организме при употреблении овощных соков
Топ-5 – это соки из моркови, свеклы, зелени, капусты и тыквы.
2023-10-01T07:08+0500
2023-10-01T07:08+0500
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Если стоит выбор между овощным и фруктовым соком, лучше отдать предпочтение первому, рассказала диетолог-эндокринолог Елизавета Дзантиева радио Sputnik.По ее словам, в числе самых полезных овощных соков — напитки из моркови, свеклы и зелени.Также она рекомендовала не забывать про капустный и тыквенный соки.При этом она предупредила, что овощными соками не стоит злоупотреблять.А заключение она напомнила, что в фабричные соки для усиления вкуса часто добавляют сахар и соль, поэтому лучше готовить полезные напитки дома самостоятельно.
https://uz.sputniknews.ru/20230929/22312732.html
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мнение эксперта еда овощи это интересно
мнение эксперта еда овощи это интересно

Что происходит в организме при употреблении овощных соков

07:08 01.10.2023
© © Pixabay / silviaritaНапитки из свежих овощей, фруктов и ягод
Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
© © Pixabay / silviarita
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Топ-5 – это соки из моркови, свеклы, зелени, капусты и тыквы.
Если стоит выбор между овощным и фруктовым соком, лучше отдать предпочтение первому, рассказала диетолог-эндокринолог Елизавета Дзантиева радио Sputnik.
© Unsplash/engin akyurtОвощи и фрукты на деревянном столе.
Овощи и фрукты на деревянном столе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2023
Овощи и фрукты на деревянном столе.
© Unsplash/engin akyurt
"Натуральные овощные соки положительно влияют на обменные процессы, способствуют восстановлению водного баланса, оказывают мощное оздоровительное воздействие на организм. Их употребление может хорошо сказываться на самочувствии, давать дополнительный источник энергии, помогать быстро восстановить силы. По сравнению с фруктовыми, овощные соки менее калорийны, содержат меньше углеводов, сахара. Предпочтение я бы отдала овощным", — объяснила специалист.
По ее словам, в числе самых полезных овощных соков — напитки из моркови, свеклы и зелени.
"Если говорить про топ овощных соков, то в первую очередь вспоминается морковный. Он содержит большое количество каротина, это предшественник витамина А, что полезно для кожи, зрения, обменных процессов. В соке свеклы много витаминов группы B, фолиевая кислота, рибофлавин, тиамин, большое количество антиоксидантов – витамина Е и аскорбиновой кислоты. В морковный и свекольный сок для лучшего усвоения полезных веществ можно добавлять немного сливок или растительного масла. Сок из зелени и овощей зеленого цвета – с сельдереем, петрушкой или укропом – это кладезь витаминов, железа, фолиевой кислоты, хлорофилла", – перечислила Дзантиева.
Также она рекомендовала не забывать про капустный и тыквенный соки.
"Сок из белокочанной капусты – источник витамина С, который хорошо влияет на организм в период простудных заболеваний, интенсивных физических и умственных нагрузок. Тыквенный сок содержит много клетчатки, комплекс витаминов, и он малокалориен, несмотря на приятный сладкий вкус", – добавила эксперт.
При этом она предупредила, что овощными соками не стоит злоупотреблять.
"Овощные соки, как и фруктовые, – богатый углеводами продукт. Поэтому нужно соблюдать меру и не употреблять больше 200-300 миллилитров сока в день. Сильно концентрированные соки могут неблагоприятно влиять на желудочно-кишечный тракт, поэтому их лучше разводить водой, особенно свекольный. Стоит помнить, что бывает индивидуальная непереносимость сока, возможны аллергические реакции на такие напитки", – добавила Дзантиева.
А заключение она напомнила, что в фабричные соки для усиления вкуса часто добавляют сахар и соль, поэтому лучше готовить полезные напитки дома самостоятельно.
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