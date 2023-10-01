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Температура выше — погода в Ташкенте на 1 октября
Температура выше — погода в Ташкенте на 1 октября
Синоптики прогнозируют в последний день выходных переменную облачность и отсутствие дождя.
2023-10-01T05:05+0500
2023-10-01T05:05+0500
2023-10-01T05:05+0500
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с.Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +25-27.
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Температура выше — погода в Ташкенте на 1 октября
Синоптики прогнозируют в последний день выходных переменную облачность и отсутствие дождя.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +25-27.