https://uz.sputniknews.ru/20231001/pogoda-tashkent-oktyabr-2023-39477127.html

Температура выше — погода в Ташкенте на 1 октября

Температура выше — погода в Ташкенте на 1 октября

Синоптики прогнозируют в последний день выходных переменную облачность и отсутствие дождя.

2023-10-01T05:05+0500

2023-10-01T05:05+0500

2023-10-01T05:05+0500

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с.Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +25-27.

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