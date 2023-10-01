Будет ли понедельник дождливым: прогноз погоды по Узбекистану на 2 октября
По данным Узгидромета, воздух в республике местами прогреется до 30 градусов тепла.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В понедельник на всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 8-13, днем 22-27 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 8-13, днем 23-28 градусов тепла;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 12-17, днем 25-30 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 9-14, днем 22-27 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.