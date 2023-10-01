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Будет ли понедельник дождливым: прогноз погоды по Узбекистану на 2 октября
Будет ли понедельник дождливым: прогноз погоды по Узбекистану на 2 октября
По данным Узгидромета, воздух в республике местами прогреется до 30 градусов тепла.
2023-10-01T16:27+0500
2023-10-01T16:27+0500
узбекистан
погода
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прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В понедельник на всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.Температура воздуха:
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узбекистан погода прогноз погоды узгидромет какой будет погода 2 октября переменная облачность без осадков скорость ветра температура воздуха
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет какой будет погода 2 октября переменная облачность без осадков скорость ветра температура воздуха

Будет ли понедельник дождливым: прогноз погоды по Узбекистану на 2 октября

16:27 01.10.2023
© unsplash.com/Zuyet AwarmatikЗакат в Хиве
Закат в Хиве - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
© unsplash.com/Zuyet Awarmatik
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По данным Узгидромета, воздух в республике местами прогреется до 30 градусов тепла.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В понедельник на всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 8-13, днем 22-27 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 8-13, днем 23-28 градусов тепла;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 12-17, днем 25-30 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 9-14, днем 22-27 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.
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