https://uz.sputniknews.ru/20231001/prognoz-pogody-uzbekistan-2-oktyabrya-39496866.html

Будет ли понедельник дождливым: прогноз погоды по Узбекистану на 2 октября

Будет ли понедельник дождливым: прогноз погоды по Узбекистану на 2 октября

По данным Узгидромета, воздух в республике местами прогреется до 30 градусов тепла.

2023-10-01T16:27+0500

2023-10-01T16:27+0500

2023-10-01T16:27+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В понедельник на всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.Температура воздуха:

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