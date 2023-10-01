Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту Дохи президента Узбекистана встретили катарский премьер-министр и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Катар, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту имени шейха Хамада в Дохе в честь прибытия Шавката Мирзиёева выстроился почетный караул. Высокого гостя встречали премьер-министр – министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдурахман Аль Тани и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В соответствии с программой государственного визита завтра состоятся встречи на высшем уровне, в ходе которых лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-катарских отношений и развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана также встретится с катарскими бизнесменами, уточнили в пресс-службе.