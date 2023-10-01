Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231001/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-katar-39499857.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар
Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар
В международном аэропорту Дохи президента Узбекистана встретили катарский премьер-министр и другие официальные лица. 01.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-01T20:01+0500
2023-10-01T20:01+0500
узбекистан
политика
шавкат мирзиёев
катар
государственный визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/01/39498956_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_0ecb335a383428f574735dd9c9aecc3f.jpg
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Катар, сообщает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту имени шейха Хамада в Дохе в честь прибытия Шавката Мирзиёева выстроился почетный караул. Высокого гостя встречали премьер-министр – министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдурахман Аль Тани и другие официальные лица."В соответствии с программой государственного визита завтра состоятся встречи на высшем уровне, в ходе которых лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-катарских отношений и развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы.Президент Узбекистана также встретится с катарскими бизнесменами, уточнили в пресс-службе.
узбекистан
катар
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/01/39498956_66:0:1214:861_1920x0_80_0_0_7fd07a282d9933f3d652310a507f7488.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, политика, шавкат мирзиёев, катар, государственный визит
узбекистан, политика, шавкат мирзиёев, катар, государственный визит

Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар

20:01 01.10.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
В международном аэропорту Дохи президента Узбекистана встретили катарский премьер-министр и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Катар, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту имени шейха Хамада в Дохе в честь прибытия Шавката Мирзиёева выстроился почетный караул. Высокого гостя встречали премьер-министр – министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдурахман Аль Тани и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В соответствии с программой государственного визита завтра состоятся встречи на высшем уровне, в ходе которых лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-катарских отношений и развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Катар с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана также встретится с катарскими бизнесменами, уточнили в пресс-службе.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0