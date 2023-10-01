https://uz.sputniknews.ru/20231001/shavkat-mirziyoev-vizi-katar-39491752.html

Шавкат Мирзиёев посетит Катар с госвизитом

Шавкат Мирзиёев посетит Катар с госвизитом

В ходе поездки президент Узбекистана проведет двусторонние переговоры на высшем уровне и примет участие в открытии международной выставки.

2023-10-01T12:26+0500

2023-10-01T12:26+0500

2023-10-01T12:26+0500

узбекистан

политика

президент

шавкат мирзиёев

визит

катар

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 октября посетит Катар с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе поездки президент Узбекистана проведет ряд двусторонних переговоров на высшем уровне, а также примет участие в церемонии открытия международной выставки "ЭКСПО Доха – 2023" — "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда".Напомним, в июне этого года эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посетил Узбекистан с государственным визитом.

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