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Шавкат Мирзиёев посетит Катар с госвизитом
Шавкат Мирзиёев посетит Катар с госвизитом
В ходе поездки президент Узбекистана проведет двусторонние переговоры на высшем уровне и примет участие в открытии международной выставки.
2023-10-01T12:26+0500
2023-10-01T12:26+0500
2023-10-01T12:26+0500
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политика
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шавкат мирзиёев
визит
катар
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 октября посетит Катар с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе поездки президент Узбекистана проведет ряд двусторонних переговоров на высшем уровне, а также примет участие в церемонии открытия международной выставки "ЭКСПО Доха – 2023" — "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда".Напомним, в июне этого года эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посетил Узбекистан с государственным визитом.
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узбекистан общество катар государственный визит президент шавкат мирзиёев переговоры на высшем уровне открытие выставки экспо доха 2023 зеленая пустыня лучшая окружающая среда
узбекистан общество катар государственный визит президент шавкат мирзиёев переговоры на высшем уровне открытие выставки экспо доха 2023 зеленая пустыня лучшая окружающая среда
Шавкат Мирзиёев посетит Катар с госвизитом
В ходе поездки президент Узбекистана проведет двусторонние переговоры на высшем уровне и примет участие в открытии международной выставки.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 октября посетит Катар с государственным визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
В ходе поездки президент Узбекистана проведет ряд двусторонних переговоров на высшем уровне, а также примет участие в церемонии открытия международной выставки "ЭКСПО Доха – 2023" — "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда".
"В ходе предстоящих переговоров лидеры обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам государственного визита ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в июне этого года эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посетил Узбекистан с государственным визитом.