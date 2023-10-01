https://uz.sputniknews.ru/20231001/ssha-udarili-po-pozitsiyam-zelenskogo-39498317.html
Как США ударили по позициям Зеленского, рассказали СМИ
Как США ударили по позициям Зеленского, рассказали СМИ
Отсутствие стати о помощи Киеву в бюджете США оказалось ударом для Зеленского, пишет Bloomberg.
2023-10-01T19:11+0500
2023-10-01T19:11+0500
2023-10-01T19:11+0500
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финансирование
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Большим ударом для Зеленского стало отсутсивие в законе о финансировании правительства США помощи Украине, пишет Bloomberg.По мнению издания, это также означает, что оказывать финансовую помощь Украине для США становится все сложнее.Журналисты отметили, что американский конгресс не уверен, насколько срочно Киеву нужны деньги, поскольку ВСУ до сих пор не может добиться успехов в военном противостоянии с Россией.Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
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сша украина финансирование федеральный закон зеленский
сша украина финансирование федеральный закон зеленский
Как США ударили по позициям Зеленского, рассказали СМИ
Отсутствие стати о помощи Киеву в бюджете США оказалось ударом для Зеленского, пишет Bloomberg.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Большим ударом для Зеленского стало отсутсивие в законе о финансировании правительства США помощи Украине, пишет Bloomberg.
"Это решение, по крайней мере, на данный момент, стало ударом по Владимиру Зеленскому, который на прошлой неделе встречался в Вашингтоне с президентом Джо Байденом и конгрессменами и лично просил предоставить ему новые системы вооружений, включая истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS", — говорится в материале, цитату из которого приводит РИА Новости
.
По мнению издания, это также означает, что оказывать финансовую помощь Украине для США становится все сложнее.
Журналисты отметили, что американский конгресс не уверен, насколько срочно Киеву нужны деньги, поскольку ВСУ до сих пор не может добиться успехов в военном противостоянии с Россией.
Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.