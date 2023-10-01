https://uz.sputniknews.ru/20231001/ssha-udarili-po-pozitsiyam-zelenskogo-39498317.html

Как США ударили по позициям Зеленского, рассказали СМИ

Как США ударили по позициям Зеленского, рассказали СМИ

Отсутствие стати о помощи Киеву в бюджете США оказалось ударом для Зеленского, пишет Bloomberg.

2023-10-01T19:11+0500

2023-10-01T19:11+0500

2023-10-01T19:11+0500

в мире

сша

владимир зеленский

украина

финансирование

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Большим ударом для Зеленского стало отсутсивие в законе о финансировании правительства США помощи Украине, пишет Bloomberg.По мнению издания, это также означает, что оказывать финансовую помощь Украине для США становится все сложнее.Журналисты отметили, что американский конгресс не уверен, насколько срочно Киеву нужны деньги, поскольку ВСУ до сих пор не может добиться успехов в военном противостоянии с Россией.Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

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