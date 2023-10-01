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Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана пробились в полуфинал
Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана пробились в полуфинал
В рамках Азиатских игр олимпийская сборная республики провела матч с командой Саудовской Аравии.
2023-10-01T14:45+0500
2023-10-01T14:47+0500
спорт
узбекистан
саудовская аравия
футбол
азиатские игры
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана в рамках летних Азиатских игр провела матч с командой Саудовской Аравии за выход в полуфинал, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Уже в первом периоде узбекистанцы Саидазамат Мирсаидов и Алишер Одилов поразили ворота соперника. Во втором периоде игрок аравийской команды Марран сумел забить гол, но соперники так и не смогли сравнять счет.В итоге узбекские футболисты одержали победу со счетом 2:1 и обеспечили себе участие в полуфинале турнира.
узбекистан
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спорт футбол азиатские игры ханчжоу четвертьфинал узбекистан саудовская аравия счет кто выиграл кто забил голы ход игры итоги
спорт футбол азиатские игры ханчжоу четвертьфинал узбекистан саудовская аравия счет кто выиграл кто забил голы ход игры итоги

Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана пробились в полуфинал

14:45 01.10.2023 (обновлено: 14:47 01.10.2023)
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В рамках Азиатских игр олимпийская сборная республики провела матч с командой Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана в рамках летних Азиатских игр провела матч с командой Саудовской Аравии за выход в полуфинал, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
© UFA
Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана победили Саудовскую Аравию в четвертьфинале! - Sputnik Узбекистан
1/8
© UFA
© UFA
Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана победили Саудовскую Аравию в четвертьфинале! - Sputnik Узбекистан
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© UFA
© UFA
Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана победили Саудовскую Аравию в четвертьфинале! - Sputnik Узбекистан
3/8
© UFA
© UFA
Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана победили Саудовскую Аравию в четвертьфинале! - Sputnik Узбекистан
4/8
© UFA
© UFA
Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана победили Саудовскую Аравию в четвертьфинале! - Sputnik Узбекистан
5/8
© UFA
© UFA
Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана победили Саудовскую Аравию в четвертьфинале! - Sputnik Узбекистан
6/8
© UFA
© UFA
Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана победили Саудовскую Аравию в четвертьфинале! - Sputnik Узбекистан
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© UFA
© UFA
Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана победили Саудовскую Аравию в четвертьфинале! - Sputnik Узбекистан
8/8
© UFA
Уже в первом периоде узбекистанцы Саидазамат Мирсаидов и Алишер Одилов поразили ворота соперника. Во втором периоде игрок аравийской команды Марран сумел забить гол, но соперники так и не смогли сравнять счет.
В итоге узбекские футболисты одержали победу со счетом 2:1 и обеспечили себе участие в полуфинале турнира.
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