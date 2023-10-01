Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана пробились в полуфинал

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана в рамках летних Азиатских игр провела матч с командой Саудовской Аравии за выход в полуфинал, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Уже в первом периоде узбекистанцы Саидазамат Мирсаидов и Алишер Одилов поразили ворота соперника. Во втором периоде игрок аравийской команды Марран сумел забить гол, но соперники так и не смогли сравнять счет.В итоге узбекские футболисты одержали победу со счетом 2:1 и обеспечили себе участие в полуфинале турнира.
В рамках Азиатских игр олимпийская сборная республики провела матч с командой Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана в рамках летних Азиатских игр провела матч с командой Саудовской Аравии за выход в полуфинал, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Уже в первом периоде узбекистанцы Саидазамат Мирсаидов и Алишер Одилов поразили ворота соперника. Во втором периоде игрок аравийской команды Марран сумел забить гол, но соперники так и не смогли сравнять счет.
В итоге узбекские футболисты одержали победу со счетом 2:1 и обеспечили себе участие в полуфинале турнира.