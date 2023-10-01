https://uz.sputniknews.ru/20231001/xanchjou-2022-futbol-chetvertfinal-itogi-39495039.html

Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана пробились в полуфинал

Ханчжоу-2022: футболисты Узбекистана пробились в полуфинал

В рамках Азиатских игр олимпийская сборная республики провела матч с командой Саудовской Аравии.

2023-10-01T14:45+0500

2023-10-01T14:45+0500

2023-10-01T14:47+0500

спорт

узбекистан

саудовская аравия

футбол

азиатские игры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/01/39493062_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5604e2139120424e61dc46cffbc15406.jpg

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана в рамках летних Азиатских игр провела матч с командой Саудовской Аравии за выход в полуфинал, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Уже в первом периоде узбекистанцы Саидазамат Мирсаидов и Алишер Одилов поразили ворота соперника. Во втором периоде игрок аравийской команды Марран сумел забить гол, но соперники так и не смогли сравнять счет.В итоге узбекские футболисты одержали победу со счетом 2:1 и обеспечили себе участие в полуфинале турнира.

узбекистан

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт футбол азиатские игры ханчжоу четвертьфинал узбекистан саудовская аравия счет кто выиграл кто забил голы ход игры итоги