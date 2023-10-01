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Ханчжоу-2022: новые победы узбекистанцев
Ханчжоу-2022: новые победы узбекистанцев
Узбекский борец Умид Эсанов завоевал "золото" Азиады.
2023-10-01T18:41+0500
2023-10-01T18:41+0500
спорт
узбекистан
азиатские игры
кураш
бокс
академическая гребля
легкая атлетика
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Узбекские спортсмены продолжают завоевывать медали на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Так, член сборной республики по курашу Умид Эсанов, выступающий в весовой категории до 81 кг одолел сначала Хасана Расули из Афганистана, чем обеспечил себе выход в финал. А затем, в финальном поединке победил казахстанца Бекадила Шймберденева и завоевал "золото" этих престижных состязаний.Представительница женской сборной по курашу, Маликахон Каххорова, завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг.В соревнованиях по боксу Турабек Хабибуллаев в весовой категории до 80 кг одолел чемпиона Азии 2022 года Хусайна Яшаш и вышел в полуфинал состязаний.Еще одна узбекистанка, Екатерина Воронина, претендует на медали в состязаниях по женскому многоборью в легкой атлетике. В настоящее время она занимает второе место с 517 очками. Утром 1 октября спортсменка показала результат Она сегодня утром показала результат 5,95 метра (834 очка) в прыжках в длину и 49,76 метра (855) в метании копья. Судьба золотой медали в этом турнире станет известна вечером, после состязаний в беге на 800 метров.В финал Азиады пробилась также сборная Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ. В полуфинальном соревновании байдарочниц на дистанции 500 метров среди женщин Мадинахон Ашрафхонова пришла первой и вышла в финал.
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узбекистан спорт ханчжоу азиатские игры медали кураш бокс гребля на каноэ байдарках легкая атлетика многоборье умид эсанов маликахон каххорова турабек хабибулаев екатерина воронина
узбекистан спорт ханчжоу азиатские игры медали кураш бокс гребля на каноэ байдарках легкая атлетика многоборье умид эсанов маликахон каххорова турабек хабибулаев екатерина воронина

Ханчжоу-2022: новые победы узбекистанцев

18:41 01.10.2023
© НОКХанчжоу-2022
Ханчжоу-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2023
© НОК
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Узбекский борец Умид Эсанов завоевал "золото" Азиады.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Узбекские спортсмены продолжают завоевывать медали на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Так, член сборной республики по курашу Умид Эсанов, выступающий в весовой категории до 81 кг одолел сначала Хасана Расули из Афганистана, чем обеспечил себе выход в финал. А затем, в финальном поединке победил казахстанца Бекадила Шймберденева и завоевал "золото" этих престижных состязаний.
Представительница женской сборной по курашу, Маликахон Каххорова, завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг.
В соревнованиях по боксу Турабек Хабибуллаев в весовой категории до 80 кг одолел чемпиона Азии 2022 года Хусайна Яшаш и вышел в полуфинал состязаний.
Еще одна узбекистанка, Екатерина Воронина, претендует на медали в состязаниях по женскому многоборью в легкой атлетике. В настоящее время она занимает второе место с 517 очками. Утром 1 октября спортсменка показала результат Она сегодня утром показала результат 5,95 метра (834 очка) в прыжках в длину и 49,76 метра (855) в метании копья. Судьба золотой медали в этом турнире станет известна вечером, после состязаний в беге на 800 метров.
В финал Азиады пробилась также сборная Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ. В полуфинальном соревновании байдарочниц на дистанции 500 метров среди женщин Мадинахон Ашрафхонова пришла первой и вышла в финал.
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