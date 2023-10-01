https://uz.sputniknews.ru/20231001/xanchjou-2022-uzbekistan-medali-39497571.html

Ханчжоу-2022: новые победы узбекистанцев

Ханчжоу-2022: новые победы узбекистанцев

Узбекский борец Умид Эсанов завоевал "золото" Азиады.

2023-10-01T18:41+0500

2023-10-01T18:41+0500

2023-10-01T18:41+0500

спорт

узбекистан

азиатские игры

кураш

бокс

академическая гребля

легкая атлетика

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Узбекские спортсмены продолжают завоевывать медали на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Так, член сборной республики по курашу Умид Эсанов, выступающий в весовой категории до 81 кг одолел сначала Хасана Расули из Афганистана, чем обеспечил себе выход в финал. А затем, в финальном поединке победил казахстанца Бекадила Шймберденева и завоевал "золото" этих престижных состязаний.Представительница женской сборной по курашу, Маликахон Каххорова, завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг.В соревнованиях по боксу Турабек Хабибуллаев в весовой категории до 80 кг одолел чемпиона Азии 2022 года Хусайна Яшаш и вышел в полуфинал состязаний.Еще одна узбекистанка, Екатерина Воронина, претендует на медали в состязаниях по женскому многоборью в легкой атлетике. В настоящее время она занимает второе место с 517 очками. Утром 1 октября спортсменка показала результат Она сегодня утром показала результат 5,95 метра (834 очка) в прыжках в длину и 49,76 метра (855) в метании копья. Судьба золотой медали в этом турнире станет известна вечером, после состязаний в беге на 800 метров.В финал Азиады пробилась также сборная Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ. В полуфинальном соревновании байдарочниц на дистанции 500 метров среди женщин Мадинахон Ашрафхонова пришла первой и вышла в финал.

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