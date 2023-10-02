https://uz.sputniknews.ru/20231002/dojdi-prognoz-pogoda-uzbekistan-39519675.html
Где будут дожди — прогноз погоды в Узбекистане на 4-6 октября
Где будут дожди — прогноз погоды в Узбекистане на 4-6 октября
Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в среду, четверг и пятницу
2023-10-02T14:48+0500
2023-10-02T14:48+0500
2023-10-02T14:48+0500
узбекистан
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дождь
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Узбекистане переменная облачность, а 6 октября по всей республике возможен дождь, сообщает Узгидромет. Каракалпакстан, Хорезмская область — без осадков, 5 октября местами возможен дождь. Температура днем 4 октября 20-25 градусов тепла, 5-6 октября 18-23 градуса тепла;Бухарская, Навоийская области — 4-5 октября без осадков, 6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4-5 октября 25-30 градусов тепла, 6 октября 22-27 градусов тепла, по пустынной зоне 18-23 градуса;Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 4-5 октября без осадков, 6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4 октября 23-28 градусов тепла, 5 октября 25-30 градусов тепла, 6 октября 22-27 градусов тепла;Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 4-5 октября без осадков, 6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4-5 октября 27-32 градуса тепла, 6 октября 23-28 градусов выше нуля;Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 4-5 октября без осадков, 6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4-5 октября 23-28 градусов тепла, 6 октября 22-27 градусов тепла;предгорные и горные районы республики — 4 октября без осадков, 5-6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4-5 октября 15-20 градусов тепла, 6 октября 10-15 градусов выше нуля.
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узбекистан погода прогноз погоды дождь узгидромет синоптики среда четверг пятница 4-6 октября 2023 каракалпакстан хорезмская область бухарская навоийская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области кашкадарьинская сурхандарьинская области андижанская наманганская ферганская области предгорные горные районы
узбекистан погода прогноз погоды дождь узгидромет синоптики среда четверг пятница 4-6 октября 2023 каракалпакстан хорезмская область бухарская навоийская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области кашкадарьинская сурхандарьинская области андижанская наманганская ферганская области предгорные горные районы
Где будут дожди — прогноз погоды в Узбекистане на 4-6 октября
Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в среду, четверг и пятницу.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
В Узбекистане переменная облачность, а 6 октября по всей республике возможен дождь, сообщает Узгидромет
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Каракалпакстан, Хорезмская область — без осадков, 5 октября местами возможен дождь. Температура днем 4 октября 20-25 градусов тепла, 5-6 октября 18-23 градуса тепла;
Бухарская, Навоийская области — 4-5 октября без осадков, 6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4-5 октября 25-30 градусов тепла, 6 октября 22-27 градусов тепла, по пустынной зоне 18-23 градуса;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 4-5 октября без осадков, 6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4 октября 23-28 градусов тепла, 5 октября 25-30 градусов тепла, 6 октября 22-27 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 4-5 октября без осадков, 6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4-5 октября 27-32 градуса тепла, 6 октября 23-28 градусов выше нуля;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 4-5 октября без осадков, 6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4-5 октября 23-28 градусов тепла, 6 октября 22-27 градусов тепла;
предгорные и горные районы республики — 4 октября без осадков, 5-6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4-5 октября 15-20 градусов тепла, 6 октября 10-15 градусов выше нуля.