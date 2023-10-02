https://uz.sputniknews.ru/20231002/dojdi-prognoz-pogoda-uzbekistan-39519675.html

Где будут дожди — прогноз погоды в Узбекистане на 4-6 октября

Где будут дожди — прогноз погоды в Узбекистане на 4-6 октября

Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в среду, четверг и пятницу

2023-10-02T14:48+0500

2023-10-02T14:48+0500

2023-10-02T14:48+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

дождь

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Узбекистане переменная облачность, а 6 октября по всей республике возможен дождь, сообщает Узгидромет. Каракалпакстан, Хорезмская область — без осадков, 5 октября местами возможен дождь. Температура днем 4 октября 20-25 градусов тепла, 5-6 октября 18-23 градуса тепла;Бухарская, Навоийская области — 4-5 октября без осадков, 6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4-5 октября 25-30 градусов тепла, 6 октября 22-27 градусов тепла, по пустынной зоне 18-23 градуса;Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 4-5 октября без осадков, 6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4 октября 23-28 градусов тепла, 5 октября 25-30 градусов тепла, 6 октября 22-27 градусов тепла;Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 4-5 октября без осадков, 6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4-5 октября 27-32 градуса тепла, 6 октября 23-28 градусов выше нуля;Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 4-5 октября без осадков, 6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4-5 октября 23-28 градусов тепла, 6 октября 22-27 градусов тепла;предгорные и горные районы республики — 4 октября без осадков, 5-6 октября местами возможен дождь. Температура днем 4-5 октября 15-20 градусов тепла, 6 октября 10-15 градусов выше нуля.

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