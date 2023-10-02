Экология и инновации: в Дохе открылась "зеленая" выставка
Церемонию открытия грандиозной экспозиции посетил президент Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В рамках визита в Катар президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил церемонию открытия Всемирной выставки "Экспо Доха-2023", сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО Доха-2023
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО Доха-2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО Доха-2023
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО Доха-2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО Доха-2023
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО Доха-2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО Доха-2023
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО Доха-2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО Доха-2023
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО Доха-2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО Доха-2023
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии международной выставки ЭКСПО Доха-2023
Помимо Шавката Мирзиёева в торжественной церемонии участвовали Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян, главы государств и правительств Ирака, Йемена и ряда других стран.
Это первая глобальная "зеленая" выставка, проводимая в регионе, уточнили в пресс-службе. Экспозиция проходит под девизом "Зелёная пустыня, лучшая окружающая среда" и продлится до марта следующего года.
"Участники форума ознакомились с экспозициями передовых технологий и достижений в области охраны окружающей среды, развития экосистем, внедрения "умного" сельского хозяйства, выращивания новых видов агрокультур, создания инновационных садов и других направлениях", - говорится в сообщении.
На выставке открылся также павильон Узбекистана, где представлены новейшие технологии в области интенсивного земледелия и животноводства, экологического менеджмента, презентации садоводческой и пищевой отраслей страны.
На этом государственный визит президента Узбекистана в Катар завершился. Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.