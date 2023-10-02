https://uz.sputniknews.ru/20231002/doxa-zelenaya-vystavka-mirziyoyev-39543168.html

Экология и инновации: в Дохе открылась "зеленая" выставка

Экология и инновации: в Дохе открылась "зеленая" выставка

Церемонию открытия грандиозной экспозиции посетил президент Шавкат Мирзиёев.

2023-10-02T21:24+0500

2023-10-02T21:24+0500

2023-10-02T21:24+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

политика

катар

доха

выставка

экология

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В рамках визита в Катар президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил церемонию открытия Всемирной выставки "Экспо Доха-2023", сообщает пресс-служба главы государства.Помимо Шавката Мирзиёева в торжественной церемонии участвовали Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян, главы государств и правительств Ирака, Йемена и ряда других стран.Это первая глобальная "зеленая" выставка, проводимая в регионе, уточнили в пресс-службе. Экспозиция проходит под девизом "Зелёная пустыня, лучшая окружающая среда" и продлится до марта следующего года.На выставке открылся также павильон Узбекистана, где представлены новейшие технологии в области интенсивного земледелия и животноводства, экологического менеджмента, презентации садоводческой и пищевой отраслей страны.На этом государственный визит президента Узбекистана в Катар завершился. Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.

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