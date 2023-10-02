https://uz.sputniknews.ru/20231002/lavrov-o-zapret-vezda-avto-s-nomerami-rf-v-strany-es-39543921.html

"Это принято называть нацизмом" — Лавров о запрете въезда авто с номерами РФ в страны ЕС

"Это принято называть нацизмом" — Лавров о запрете въезда авто с номерами РФ в страны ЕС

Министр иностранных дел России также прокомментировал овацию нацисту в канадском парламенте.

2023-10-02T21:38+0500

2023-10-02T21:38+0500

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проявлением нацизма запрет ряда стран Евросоюза на въезд автомобилей с российскими номерами. Глава МИД РФ выступил перед журналистами по итогам встречи международного дискуссионного клуба "Валдай".Напомним, Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Дипломат также опроверг предположение, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо не знал, что Ярослав Хунка, которого приветствовали овацией в канадском парламенте, был в молодости боевиком СС.Напомним, что Хунку 22 сентября пригласили на специальное заседание парламента Канады, приуроченное к визиту Владимира Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала представили, как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На деле же он оказался экс-участником добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только воевала против советских войск, но и получила широкую известность из-за зверств в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. В ее составе преимущественно были украинские националисты.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Он также добавил, что не знал всех деталей биографии Хунки, и приносит извинения коллегам.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал от организаторов извинений. Представитель израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сказал РИА Новости, что организация попросит посла Израиля в Канаде высказаться о недопустимости таких действий.

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