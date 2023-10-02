Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231002/mask-zelenskyy-mem-39524732.html
"Когда прошло пять минут, а ты не попросил миллиард" — Маск высмеял Зеленского
"Когда прошло пять минут, а ты не попросил миллиард" — Маск высмеял Зеленского
Илон Маск опубликовал на своей странице в социальных сетях мем о президенте Украины.
2023-10-02T15:50+0500
2023-10-02T15:59+0500
в мире
сша
украина
илон маск
владимир зеленский
мем
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/1c/20681967_0:0:2944:1657_1920x0_80_0_0_2f167d57f360a1914a80ffce8bf17f02.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав мем с ним на своей странице в Twitter.Картинка изображает "страдающего" персонажа, которому приклеили лицо Зеленского. "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", - гласит подпись.Напомним, 1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/1c/20681967_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_f196e59f4fc3485cc194f663b3db2414.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша предприниматель илон маск мем twitter владимир зеленский страдающий прошло пять минут ты не попросил денег миллиард
сша предприниматель илон маск мем twitter владимир зеленский страдающий прошло пять минут ты не попросил денег миллиард

"Когда прошло пять минут, а ты не попросил миллиард" — Маск высмеял Зеленского

15:50 02.10.2023 (обновлено: 15:59 02.10.2023)
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSENОснователь SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSEN
Подписаться на
НовостиTelegram
Илон Маск опубликовал на своей странице в социальных сетях мем о президенте Украины.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав мем с ним на своей странице в Twitter.
© Elon Musk XПост Илона Маска с мемом про Владимира Зеленского
Пост Илона Маска с мемом про Владимира Зеленского - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
Пост Илона Маска с мемом про Владимира Зеленского
© Elon Musk X
Картинка изображает "страдающего" персонажа, которому приклеили лицо Зеленского. "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", - гласит подпись.
Напомним, 1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0