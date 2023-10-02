https://uz.sputniknews.ru/20231002/mask-zelenskyy-mem-39524732.html
"Когда прошло пять минут, а ты не попросил миллиард" — Маск высмеял Зеленского
"Когда прошло пять минут, а ты не попросил миллиард" — Маск высмеял Зеленского
Илон Маск опубликовал на своей странице в социальных сетях мем о президенте Украины.
2023-10-02T15:50+0500
2023-10-02T15:50+0500
2023-10-02T15:59+0500
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мем
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав мем с ним на своей странице в Twitter.Картинка изображает "страдающего" персонажа, которому приклеили лицо Зеленского. "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", - гласит подпись.Напомним, 1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
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сша предприниматель илон маск мем twitter владимир зеленский страдающий прошло пять минут ты не попросил денег миллиард
сша предприниматель илон маск мем twitter владимир зеленский страдающий прошло пять минут ты не попросил денег миллиард
"Когда прошло пять минут, а ты не попросил миллиард" — Маск высмеял Зеленского
15:50 02.10.2023 (обновлено: 15:59 02.10.2023)
Илон Маск опубликовал на своей странице в социальных сетях мем о президенте Украины.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав мем с ним на своей странице в Twitter.
Картинка изображает "страдающего" персонажа, которому приклеили лицо Зеленского. "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", - гласит подпись.
Напомним, 1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.