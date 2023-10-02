https://uz.sputniknews.ru/20231002/mask-zelenskyy-mem-39524732.html

"Когда прошло пять минут, а ты не попросил миллиард" — Маск высмеял Зеленского

"Когда прошло пять минут, а ты не попросил миллиард" — Маск высмеял Зеленского

Илон Маск опубликовал на своей странице в социальных сетях мем о президенте Украины.

2023-10-02T15:50+0500

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сша

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илон маск

владимир зеленский

мем

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав мем с ним на своей странице в Twitter.Картинка изображает "страдающего" персонажа, которому приклеили лицо Зеленского. "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", - гласит подпись.Напомним, 1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

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сша предприниматель илон маск мем twitter владимир зеленский страдающий прошло пять минут ты не попросил денег миллиард