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https://uz.sputniknews.ru/20231002/muzey-kitay-arxeologiya-eksponat-uzbekistan-foto-39506582.html
В крупнейшем музее Китая показывают экспонаты из Узбекистана — фото
В крупнейшем музее Китая показывают экспонаты из Узбекистана — фото
В экспозиции более 80 музейных экспонатов из Узбекистана, Китая, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. 02.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-02T10:44+0500
2023-10-02T10:44+0500
узбекистан
культура
общество
выставка
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В музее императорского дворца "Гугун" в Китае в рамках форума "Один пояс, один путь" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Узбекистан предоставил 18 экспонатов из собрания Государственного музея истории и Института искусствознания Академии наук. В их числе подвеска со скульптурным изображением сфинкса (II-I вв. до н.э.), фрагмент скульптуры Голова воина (I в. до н.э. – I в. н.э.), двуручный кувшин (II-III вв. н.э.) и другие археологические находки. Выставка продлится до 5 января 2024 года.Для справки: Музей "Гугун" — один из крупнейших музеев Китая, созданный на базе императорского дворца в Пекине. Он сохранил свой исторический облик и был первым из китайских объектов внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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узбекистан, культура, общество, выставка
узбекистан, культура, общество, выставка

В крупнейшем музее Китая показывают экспонаты из Узбекистана — фото

10:44 02.10.2023
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии
В музее императорского дворца Гугун проходит археологическая выставка Сотрудничество в области культурного наследия и археологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан
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В экспозиции более 80 музейных экспонатов из Узбекистана, Китая, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В музее императорского дворца "Гугун" в Китае в рамках форума "Один пояс, один путь" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
В Музее императорского дворца Гугун открылась археологическая выставка Сотрудничество в рамках Пояса и пути в области культурного наследия и археологии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
В музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Узбекистан предоставил 18 экспонатов из собрания Государственного музея истории и Института искусствознания Академии наук. В их числе подвеска со скульптурным изображением сфинкса (II-I вв. до н.э.), фрагмент скульптуры Голова воина (I в. до н.э. – I в. н.э.), двуручный кувшин (II-III вв. н.э.) и другие археологические находки.
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
В Музее императорского дворца Гугун открылась археологическая выставка Сотрудничество в рамках Пояса и пути в области культурного наследия и археологии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
В музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
В Музее императорского дворца Гугун открылась археологическая выставка Сотрудничество в рамках Пояса и пути в области культурного наследия и археологии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
В музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Выставка продлится до 5 января 2024 года.
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
В Музее императорского дворца Гугун открылась археологическая выставка Сотрудничество в рамках Пояса и пути в области культурного наследия и археологии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
В музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Для справки: Музей "Гугун" — один из крупнейших музеев Китая, созданный на базе императорского дворца в Пекине. Он сохранил свой исторический облик и был первым из китайских объектов внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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