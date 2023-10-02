https://uz.sputniknews.ru/20231002/muzey-kitay-arxeologiya-eksponat-uzbekistan-foto-39506582.html

В крупнейшем музее Китая показывают экспонаты из Узбекистана — фото

В крупнейшем музее Китая показывают экспонаты из Узбекистана — фото

В экспозиции более 80 музейных экспонатов из Узбекистана, Китая, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. 02.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-02T10:44+0500

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узбекистан

культура

общество

выставка

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В музее императорского дворца "Гугун" в Китае в рамках форума "Один пояс, один путь" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Узбекистан предоставил 18 экспонатов из собрания Государственного музея истории и Института искусствознания Академии наук. В их числе подвеска со скульптурным изображением сфинкса (II-I вв. до н.э.), фрагмент скульптуры Голова воина (I в. до н.э. – I в. н.э.), двуручный кувшин (II-III вв. н.э.) и другие археологические находки. Выставка продлится до 5 января 2024 года.Для справки: Музей "Гугун" — один из крупнейших музеев Китая, созданный на базе императорского дворца в Пекине. Он сохранил свой исторический облик и был первым из китайских объектов внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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