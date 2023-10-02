В крупнейшем музее Китая показывают экспонаты из Узбекистана — фото
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан
В экспозиции более 80 музейных экспонатов из Узбекистана, Китая, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В музее императорского дворца "Гугун" в Китае в рамках форума "Один пояс, один путь" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
В музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Узбекистан предоставил 18 экспонатов из собрания Государственного музея истории и Института искусствознания Академии наук. В их числе подвеска со скульптурным изображением сфинкса (II-I вв. до н.э.), фрагмент скульптуры Голова воина (I в. до н.э. – I в. н.э.), двуручный кувшин (II-III вв. н.э.) и другие археологические находки.
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
В музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
В музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Выставка продлится до 5 января 2024 года.
© Фонда развития культуры и искусства Республики УзбекистанВ музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
В музее императорского дворца "Гугун" проходит археологическая выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии"
© Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Для справки: Музей "Гугун" — один из крупнейших музеев Китая, созданный на базе императорского дворца в Пекине. Он сохранил свой исторический облик и был первым из китайских объектов внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.