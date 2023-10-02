https://uz.sputniknews.ru/20231002/navigatsionnye-plomby-eaes-39519931.html

Навигационные пломбы: что это и как будут внедрять в ЕАЭС

Навигационные пломбы: что это и как будут внедрять в ЕАЭС

О трех этапах внедрения в ЕАЭС нового механизма борьбы с контрафактом и лже-транзитом товаров рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.

2023-10-02T14:39+0500

2023-10-02T14:39+0500

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) скоро начнут внедрять навигационные пломбы для товаров, перевозимых через территорию стран-участниц. Для чего они нужны рассказал в интервью радио Sputnik Кыргызстан член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров. По словам Алишерова, необходимость в такой мере возникла после 2014 года, когда западные страны в связи с ситуацией на Украине ввели санкции против России. РФ приняла ответные меры, но это отразилось на странах-партнерах, поскольку Россия запретила транзит через свою территорию санкционных товаров в соседние страны.С проблемой лжетранзита столкнулись и другие страны ЕАЭС. В итоге государства подписали соглашение о применении навигационных пломб, которые позволят видеть пункт назначения товара и отслеживать их транзит через свою территорию.По словам Алишерова, этот механизм будет внедряться в три этапа.Для успешного применения этого механизма странам нужно было прийти к согласию по 28 вопросам. В настоящее время закрыты уже 90% этих вопросов, осталось лишь окончательно договориться о перечне исключений, когда пломбы применяться не будут.

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