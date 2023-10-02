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Навигационные пломбы: что это и как будут внедрять в ЕАЭС
Навигационные пломбы: что это и как будут внедрять в ЕАЭС
О трех этапах внедрения в ЕАЭС нового механизма борьбы с контрафактом и лже-транзитом товаров рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.
2023-10-02T14:39+0500
2023-10-02T14:39+0500
2023-10-02T14:44+0500
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) скоро начнут внедрять навигационные пломбы для товаров, перевозимых через территорию стран-участниц. Для чего они нужны рассказал в интервью радио Sputnik Кыргызстан член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров. По словам Алишерова, необходимость в такой мере возникла после 2014 года, когда западные страны в связи с ситуацией на Украине ввели санкции против России. РФ приняла ответные меры, но это отразилось на странах-партнерах, поскольку Россия запретила транзит через свою территорию санкционных товаров в соседние страны.С проблемой лжетранзита столкнулись и другие страны ЕАЭС. В итоге государства подписали соглашение о применении навигационных пломб, которые позволят видеть пункт назначения товара и отслеживать их транзит через свою территорию.По словам Алишерова, этот механизм будет внедряться в три этапа.Для успешного применения этого механизма странам нужно было прийти к согласию по 28 вопросам. В настоящее время закрыты уже 90% этих вопросов, осталось лишь окончательно договориться о перечне исключений, когда пломбы применяться не будут.
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еаэс евразийский экономический союз контрафакт лже-транзит санкции россия казахстан кыргызстан армения беларусь навигационные пломбы лен коллегии министр по таможенному сотрудничеству еэк эльдар алишеров
еаэс евразийский экономический союз контрафакт лже-транзит санкции россия казахстан кыргызстан армения беларусь навигационные пломбы лен коллегии министр по таможенному сотрудничеству еэк эльдар алишеров
Навигационные пломбы: что это и как будут внедрять в ЕАЭС
14:39 02.10.2023 (обновлено: 14:44 02.10.2023)
О трех этапах внедрения в ЕАЭС нового механизма борьбы с контрафактом и лже-транзитом товаров рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) скоро начнут внедрять навигационные пломбы для товаров, перевозимых через территорию стран-участниц. Для чего они нужны рассказал в интервью радио Sputnik Кыргызстан
член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.
По словам Алишерова, необходимость в такой мере возникла после 2014 года, когда западные страны в связи с ситуацией на Украине ввели санкции против России. РФ приняла ответные меры, но это отразилось на странах-партнерах, поскольку Россия запретила транзит через свою территорию санкционных товаров в соседние страны.
"Вначале они пропускали, но потом недобросовестные предприниматели стали оставлять эти товары на территории Российской Федерации, заниматься лжетранзитом. Поэтому российская сторона устала от этого и начала запрещать даже транзит", - вспоминает Алишеров.
С проблемой лжетранзита столкнулись и другие страны ЕАЭС. В итоге государства подписали соглашение о применении навигационных пломб, которые позволят видеть пункт назначения товара и отслеживать их транзит через свою территорию.
По словам Алишерова, этот механизм будет внедряться в три этапа.
"Первый — в январе 2024 года, когда должны начать применять пломбы по акцизным, санкционным и налогоемким товарам, перевозящимся автомобильным транспортом. Это алкоголь, табак, одежда, бытовая техника и прочее. Второй этап начнется с середины следующего года, когда с навигационными пломбами будут перемещать уже и другие товары, а также начнется применение этих технологий по железной дороге. На третьем этапе будет внедрена перевозка всех видов товаров по железной дороге с применением навигационной пломбы", — заключил Алишеров.
Для успешного применения этого механизма странам нужно было прийти к согласию по 28 вопросам. В настоящее время закрыты уже 90% этих вопросов, осталось лишь окончательно договориться о перечне исключений, когда пломбы применяться не будут.