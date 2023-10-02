Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231002/ofitsialnaya-vstrecha-shavkata-mirziyoeva-doxa-foto-39526763.html
В Дохе состоялась официальная встреча Шавката Мирзиёева — фото
В Дохе состоялась официальная встреча Шавката Мирзиёева — фото
Торжественная церемония проходила в комплексе "Амири Диван" в столице Катара.
2023-10-02T16:40+0500
2023-10-02T16:46+0500
узбекистан
политика
шавкат мирзиёев
катар
доха
церемония
встреча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/02/39521508_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4cafe8eb330a6eb223b0be0c8fc52722.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В столице Катара состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.Церемония проходила в комплексе "Амири Диван" в Дохе. Шавката Мирзиёева встретил Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.Затем начались переговоры на высшем уровне.
узбекистан
катар
доха
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/02/39521508_76:46:1076:796_1920x0_80_0_0_a6faa8adcce06f1be117f5c2d56bd40b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан президент шавкат мирзиёев визит катар доха торжественная церемония официальной встречи
узбекистан президент шавкат мирзиёев визит катар доха торжественная церемония официальной встречи

В Дохе состоялась официальная встреча Шавката Мирзиёева — фото

16:40 02.10.2023 (обновлено: 16:46 02.10.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Торжественная церемония проходила в комплексе "Амири Диван" в столице Катара.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В столице Катара состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.

Церемония проходила в комплексе "Амири Диван" в Дохе. Шавката Мирзиёева встретил Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.
"В честь высокого гостя был выстроен почётный караул. Военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран. Главы государств обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций", - говорится в сообщении пресс-службы.
Затем начались переговоры на высшем уровне.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0