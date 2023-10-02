https://uz.sputniknews.ru/20231002/ofitsialnaya-vstrecha-shavkata-mirziyoeva-doxa-foto-39526763.html
В Дохе состоялась официальная встреча Шавката Мирзиёева — фото
В Дохе состоялась официальная встреча Шавката Мирзиёева — фото
Торжественная церемония проходила в комплексе "Амири Диван" в столице Катара.
2023-10-02T16:40+0500
2023-10-02T16:40+0500
2023-10-02T16:46+0500
узбекистан
политика
шавкат мирзиёев
катар
доха
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встреча
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В столице Катара состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.Церемония проходила в комплексе "Амири Диван" в Дохе. Шавката Мирзиёева встретил Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.Затем начались переговоры на высшем уровне.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев визит катар доха торжественная церемония официальной встречи
узбекистан президент шавкат мирзиёев визит катар доха торжественная церемония официальной встречи
В Дохе состоялась официальная встреча Шавката Мирзиёева — фото 16:40 02.10.2023 (обновлено: 16:46 02.10.2023)
Торжественная церемония проходила в комплексе "Амири Диван" в столице Катара.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
В столице Катара состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева,
сообщает
пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
Торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Дохе.
Церемония проходила в комплексе "Амири Диван" в Дохе. Шавката Мирзиёева встретил Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.
"В честь высокого гостя был выстроен почётный караул. Военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран. Главы государств обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций", - говорится в сообщении пресс-службы.
Затем начались переговоры на высшем уровне.