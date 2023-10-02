https://uz.sputniknews.ru/20231002/prognoz-pogody-tashkent-2-oktyabrya-39496753.html

Теплая осень: какой будет погода в Ташкенте 2 октября

Теплая осень: какой будет погода в Ташкенте 2 октября

По прогнозу Узгидромета, в столице Узбекистана в понедельник осадков не жидается.

2023-10-02T05:02+0500

2023-10-02T05:02+0500

2023-10-02T05:02+0500

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Ташкенте в понедельник ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 24-26 градусов тепла.

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