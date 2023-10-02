https://uz.sputniknews.ru/20231002/reys-tashkent-stambul-otmena-prichina-39514670.html

Рейс из Ташкента в Стамбул отменили — причина

Рейс из Ташкента в Стамбул отменили — причина

Рейс THY-371 Ташкент — Стамбул отменен по техническим причинам

2023-10-02T13:12+0500

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узбекистан

общество

турция

стамбул

рейс

самолет

пассажиры

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Рейс THY-371 по направлению Ташкент — Стамбул авиакомпании Turkish Airlines отменили, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.Ранее он был задержан на несколько часов по техническим причинам. В итоге перевозчик принял решение отменить рейс. Сегодня утром авиакомпания приняла решение отменить данный рейс и доставить пассажиров в Стамбул на других рейсах. Пассажирам также предложили питание и размещение в отеле.

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