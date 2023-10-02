https://uz.sputniknews.ru/20231002/reys-tashkent-stambul-otmena-prichina-39514670.html
Рейс из Ташкента в Стамбул отменили — причина
Рейс из Ташкента в Стамбул отменили — причина
Рейс THY-371 Ташкент — Стамбул отменен по техническим причинам
2023-10-02T13:12+0500
2023-10-02T13:12+0500
2023-10-02T13:26+0500
узбекистан
общество
турция
стамбул
рейс
самолет
пассажиры
ташкент
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Рейс THY-371 по направлению Ташкент — Стамбул авиакомпании Turkish Airlines отменили, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.Ранее он был задержан на несколько часов по техническим причинам. В итоге перевозчик принял решение отменить рейс. Сегодня утром авиакомпания приняла решение отменить данный рейс и доставить пассажиров в Стамбул на других рейсах. Пассажирам также предложили питание и размещение в отеле.
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узбекистан ташкент рейс thy-371 отмена стамбул турция технические причины задержка пассажиры самолет авиаперевозчик turkish airlines воздушное судно зал ожидания горячее питание размещение отель
узбекистан ташкент рейс thy-371 отмена стамбул турция технические причины задержка пассажиры самолет авиаперевозчик turkish airlines воздушное судно зал ожидания горячее питание размещение отель
Рейс из Ташкента в Стамбул отменили — причина
13:12 02.10.2023 (обновлено: 13:26 02.10.2023)
Рейс THY-371 Ташкент — Стамбул отменен по техническим причинам.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
Рейс THY-371 по направлению Ташкент — Стамбул авиакомпании Turkish Airlines отменили, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS
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Ранее он был задержан на несколько часов по техническим причинам. В итоге перевозчик принял решение отменить рейс.
"Самолет A-333 с 265 пассажирами на борту согласно расписанию должен был вылететь в 02:35 по ташкентскому времени. Однако в связи с выявлением технической неисправности воздушного судна рейс был задержан, пассажиры размещены в зале ожидания и обеспечены горячим питанием", — уточняют в сообщении.
Сегодня утром авиакомпания приняла решение отменить данный рейс и доставить пассажиров в Стамбул на других рейсах. Пассажирам также предложили питание и размещение в отеле.