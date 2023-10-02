Юные экологи Центральной Азии приехали в Самарканд
18:43 02.10.2023 (обновлено: 18:55 02.10.2023)
© Молодежное эко-сообществоВ Международном университете туризма и культурного наследия "Шёлковый путь" подняли флаг Центральноазиатского молодёжного эко-лагеря.
Здесь с 1 по 5 октября проходит молодежный экологический лагерь.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Самарканде с 1 по 5 октября проходит Центральноазиатский молодежный экологический лагерь, сообщает Молодежное эко-сообщество Узбекистана.
© Молодежное эко-сообществоВ Международном университете туризма и культурного наследия "Шёлковый путь" подняли флаг Центральноазиатского молодёжного эко-лагеря.
В Международном университете туризма и культурного наследия "Шёлковый путь" подняли флаг Центральноазиатского молодёжного эко-лагеря.
"Впереди очень много интересных событий: интерактивные мастер-классы, тренинги и дискуссии с международными экспертами по темам экологической ответственности и борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении.
Юные экоактивисты разработают совместную Центральноазиатскую стратегию по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодежи в решение климатических проблем.