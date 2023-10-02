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https://uz.sputniknews.ru/20231002/samarkand-ekologicheskiy-lager-39536995.html
Юные экологи Центральной Азии приехали в Самарканд
Юные экологи Центральной Азии приехали в Самарканд
Здесь с 1 по 5 октября проходит молодежный экологический лагерь.
2023-10-02T18:43+0500
2023-10-02T18:55+0500
узбекистан
общество
центральная азия
самарканд
экология
лагерь
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Самарканде с 1 по 5 октября проходит Центральноазиатский молодежный экологический лагерь, сообщает Молодежное эко-сообщество Узбекистана.Юные экоактивисты разработают совместную Центральноазиатскую стратегию по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодежи в решение климатических проблем.
узбекистан
центральная азия
самарканд
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узбекистан самарканд общество экология экологический лагерь молодежь школьники
узбекистан самарканд общество экология экологический лагерь молодежь школьники

Юные экологи Центральной Азии приехали в Самарканд

18:43 02.10.2023 (обновлено: 18:55 02.10.2023)
© Молодежное эко-сообществоВ Международном университете туризма и культурного наследия "Шёлковый путь" подняли флаг Центральноазиатского молодёжного эко-лагеря.
В Международном университете туризма и культурного наследия Шёлковый путь подняли флаг Центральноазиатского молодёжного эко-лагеря. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
© Молодежное эко-сообщество
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Здесь с 1 по 5 октября проходит молодежный экологический лагерь.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Самарканде с 1 по 5 октября проходит Центральноазиатский молодежный экологический лагерь, сообщает Молодежное эко-сообщество Узбекистана.
© Молодежное эко-сообществоВ Международном университете туризма и культурного наследия "Шёлковый путь" подняли флаг Центральноазиатского молодёжного эко-лагеря.
В Международном университете туризма и культурного наследия Шёлковый путь подняли флаг Центральноазиатского молодёжного эко-лагеря. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
В Международном университете туризма и культурного наследия "Шёлковый путь" подняли флаг Центральноазиатского молодёжного эко-лагеря.
© Молодежное эко-сообщество

"Впереди очень много интересных событий: интерактивные мастер-классы, тренинги и дискуссии с международными экспертами по темам экологической ответственности и борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении.

Юные экоактивисты разработают совместную Центральноазиатскую стратегию по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодежи в решение климатических проблем.
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