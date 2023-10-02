https://uz.sputniknews.ru/20231002/samarkand-ekologicheskiy-lager-39536995.html

Юные экологи Центральной Азии приехали в Самарканд

Юные экологи Центральной Азии приехали в Самарканд

Здесь с 1 по 5 октября проходит молодежный экологический лагерь.

2023-10-02T18:43+0500

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узбекистан

общество

центральная азия

самарканд

экология

лагерь

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Самарканде с 1 по 5 октября проходит Центральноазиатский молодежный экологический лагерь, сообщает Молодежное эко-сообщество Узбекистана.Юные экоактивисты разработают совместную Центральноазиатскую стратегию по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодежи в решение климатических проблем.

узбекистан

центральная азия

самарканд

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