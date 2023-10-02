https://uz.sputniknews.ru/20231002/tashkent-ogranicheniye-dvijeniye-avtobus-gruzovik-most-aeroport-39508904.html

В Ташкенте ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту перед аэропортом — карта

В Ташкенте ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту перед аэропортом — карта

Движение автобусов и грузового транспорта приостановлено по причине проводимой реконструкции

2023-10-02T11:57+0500

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узбекистан

ташкент

общество

движение

автобус

реконструкция

мост

грузовик

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. С 1 октября в столице в связи с реконструкцией временно ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту, соединяющему международный аэропорт Ташкента и улицу Бабура, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS. Изменения внесли в 10 автобусных маршрутов: 67, 76, 77, 94, 11, 40, 45, 47, 61, 106, уточнили в "Тошшахартрансхизмат". О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео.Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.

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