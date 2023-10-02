https://uz.sputniknews.ru/20231002/tashkent-ogranicheniye-dvijeniye-avtobus-gruzovik-most-aeroport-39508904.html
В Ташкенте ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту перед аэропортом — карта
В Ташкенте ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту перед аэропортом — карта
Движение автобусов и грузового транспорта приостановлено по причине проводимой реконструкции
2023-10-02T11:57+0500
2023-10-02T11:57+0500
2023-10-02T12:00+0500
узбекистан
ташкент
общество
движение
автобус
реконструкция
мост
грузовик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/15/36145701_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_60c21744f3f31444a617c43653e82fa2.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. С 1 октября в столице в связи с реконструкцией временно ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту, соединяющему международный аэропорт Ташкента и улицу Бабура, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS. Изменения внесли в 10 автобусных маршрутов: 67, 76, 77, 94, 11, 40, 45, 47, 61, 106, уточнили в "Тошшахартрансхизмат". О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео.Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/15/36145701_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_75ef9540e9e53a9cd3ca5770b528709e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент международный аэропорт улица бобура ограничение движения автобус грузовик автобусный маршрут карта реконструкция
узбекистан ташкент международный аэропорт улица бобура ограничение движения автобус грузовик автобусный маршрут карта реконструкция
В Ташкенте ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту перед аэропортом — карта
11:57 02.10.2023 (обновлено: 12:00 02.10.2023)
Движение автобусов и грузового транспорта приостановлено по причине проводимой реконструкции.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
С 1 октября в столице в связи с реконструкцией временно ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту, соединяющему международный аэропорт Ташкента и улицу Бабура, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS
.
Изменения внесли в 10 автобусных маршрутов: 67, 76, 77, 94, 11, 40, 45, 47, 61, 106, уточнили в "Тошшахартрансхизмат"
.
О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео
.
Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.