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https://uz.sputniknews.ru/20231002/tashkent-ogranicheniye-dvijeniye-avtobus-gruzovik-most-aeroport-39508904.html
В Ташкенте ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту перед аэропортом — карта
В Ташкенте ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту перед аэропортом — карта
Движение автобусов и грузового транспорта приостановлено по причине проводимой реконструкции
2023-10-02T11:57+0500
2023-10-02T12:00+0500
узбекистан
ташкент
общество
движение
автобус
реконструкция
мост
грузовик
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. С 1 октября в столице в связи с реконструкцией временно ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту, соединяющему международный аэропорт Ташкента и улицу Бабура, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS. Изменения внесли в 10 автобусных маршрутов: 67, 76, 77, 94, 11, 40, 45, 47, 61, 106, уточнили в "Тошшахартрансхизмат". О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео.Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.
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узбекистан ташкент международный аэропорт улица бобура ограничение движения автобус грузовик автобусный маршрут карта реконструкция
узбекистан ташкент международный аэропорт улица бобура ограничение движения автобус грузовик автобусный маршрут карта реконструкция

В Ташкенте ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту перед аэропортом — карта

11:57 02.10.2023 (обновлено: 12:00 02.10.2023)
© Sputnik / Алексей ФилипповЗдание международного аэропорта имени Ислама Каримова в Ташкенте.
Здание международного аэропорта имени Ислама Каримова в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Движение автобусов и грузового транспорта приостановлено по причине проводимой реконструкции.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. С 1 октября в столице в связи с реконструкцией временно ограничили движение автобусов и грузовиков по мосту, соединяющему международный аэропорт Ташкента и улицу Бабура, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.
Изменения внесли в 10 автобусных маршрутов: 67, 76, 77, 94, 11, 40, 45, 47, 61, 106, уточнили в "Тошшахартрансхизмат".
© Министерство транспортаДвижение автобусных маршрутов
Движение автобусных маршрутов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2023
Движение автобусных маршрутов
© Министерство транспорта
О том, как идет реконструкция этого моста мы рассказали в нашем видео.
Его длина составит 650 метров, ширина — 30 метров. Здесь появится круговая развязка, которая облегчит заезды и съезды, а также исключит необходимость разворота.
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