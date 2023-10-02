https://uz.sputniknews.ru/20231002/v-kashkadare-dva-medvejonka-prishli-v-selo--chto-s-nimi-stalo-39544091.html
В Кашкадарье два медвежонка пришли в село — что с ними стало
В Кашкадарье два медвежонка пришли в село — что с ними стало
На место оперативно прибыла рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Кашкадарьинского областного управления Минэкологии, Шахрисабзского районного МВД, Нацгвардии, Ташкентского зоопарка и Гиссарского заповедника
2023-10-02T22:11+0500
2023-10-02T22:11+0500
2023-10-02T22:11+0500
узбекистан
экология
медведь
гиссарский заповедник
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Кашкадарьинской области два медвежонка зашли на территорию села Сойбой, сообщает пресс-служба Министерства экологии Узбекистана.Животные оказались подросшими детенышами тянь-шаньского бурого медведя, занесенного в "Красную книгу".Оперативная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Кашкадарьинского областного управления Минэкологии, Шахрисабзского районного МВД, Нацгвардии, Ташкентского зоопарка и Гиссарского заповедника, прибыла на место.Медвежат усыпили с помощью специальных дротиков со снотворным. После чего безопасно доставили на территорию Гиссарского заповедника и отпустили на волю.
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узбекистан кашкадарьинская область медвежата тянь-шаньский бурый медведь детеныши усыпили вывезли гиссарский заповедник министерство экологии
узбекистан кашкадарьинская область медвежата тянь-шаньский бурый медведь детеныши усыпили вывезли гиссарский заповедник министерство экологии
В Кашкадарье два медвежонка пришли в село — что с ними стало
На место оперативно прибыла рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Кашкадарьинского областного управления Минэкологии, Шахрисабзского районного МВД, Нацгвардии, Ташкентского зоопарка и Гиссарского заповедника
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
В Кашкадарьинской области два медвежонка зашли на территорию села Сойбой, сообщает
пресс-служба Министерства экологии Узбекистана.
Животные оказались подросшими детенышами тянь-шаньского бурого медведя, занесенного в "Красную книгу".
Оперативная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Кашкадарьинского областного управления Минэкологии, Шахрисабзского районного МВД, Нацгвардии, Ташкентского зоопарка и Гиссарского заповедника, прибыла на место.
Медвежат усыпили с помощью специальных дротиков со снотворным. После чего безопасно доставили на территорию Гиссарского заповедника и отпустили на волю.