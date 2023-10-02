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Гребцы из Узбекистана завоевали три медали на Азиатских играх

Гребцы из Узбекистана завоевали три медали на Азиатских играх

Сегодня члены сборной Узбекистана будут также состязаться за медали по тяжелой атлетике, прыжках в воду, триатлоне, легкой атлетике

2023-10-02T12:43+0500

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узбекистан

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сборная узбекистана

шахриер махкамов

владлен денисов

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. На проходящих в Китае Азиатских играх в состязаниях мужского финала по гребле на байдарках на дистанции 1000 метров Шахриер Махкамов стал вторым и завоевал серебряную медаль, сообщает НОК.Во втором старте соревнований по гребле на байдарках и каноэ на счету Узбекистана также награда. В программе мужских каноэ на дистанции 1000 метров Владлен Денисов выиграл серебро.Еще одну медаль — бронзу, в соревнованиях по гребле на байдарках среди женщин на дистанции 500 метров завоевала пара Екатерина Шубина и Арина Танатмышева.Также в парных соревнованиях каноэ на дистанции 500 метров Артур Гулиев и Камрон Ахтамов финишировали четвертыми, а Нилуфар Закирова и Гулбахор Файзиева — пятыми. Стартовавшие на той же дистанции байдарочники Денис Онуфриев и Озоджон Амриддинов заняли седьмое место. Завтра узбекистанцы будут бороться за медали еще в 6 программах.

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