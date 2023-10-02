https://uz.sputniknews.ru/20231002/yegipet-kuvshiny-vino-vozrast-tysyachi-let-39515400.html

В Египте при раскопках обнаружили кувшины с остатками 5000-летнего вина

В Египте при раскопках обнаружили кувшины с остатками 5000-летнего вина

Найденные кувшины весьма большие и сохранились в хорошем состоянии

2023-10-02T13:48+0500

2023-10-02T13:48+0500

2023-10-02T13:48+0500

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина при раскопках в центральной части Египта. Об этом рассказали в Министерстве туризма и древностей страны, сообщает РИА Новости.Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири отметил, что найденные кувшины весьма большие и хорошо сохранились. Он также подчеркнул, что возраст вина в них составляет порядка 5000 лет.Как добавили в министерстве, помимо кувшинов, при раскопках удалось найти погребальную мебель.

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египет центральная часть археологические раскопки кувшины вино остатки находка археологическая миссия германия австрия гробница генсек высший совет по древностям мустафа вазири погребальная мебель