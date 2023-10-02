https://uz.sputniknews.ru/20231002/yegipet-kuvshiny-vino-vozrast-tysyachi-let-39515400.html
В Египте при раскопках обнаружили кувшины с остатками 5000-летнего вина
В Египте при раскопках обнаружили кувшины с остатками 5000-летнего вина
Найденные кувшины весьма большие и сохранились в хорошем состоянии
2023-10-02T13:48+0500
2023-10-02T13:48+0500
2023-10-02T13:48+0500
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египет
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кувшин
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина при раскопках в центральной части Египта. Об этом рассказали в Министерстве туризма и древностей страны, сообщает РИА Новости.Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири отметил, что найденные кувшины весьма большие и хорошо сохранились. Он также подчеркнул, что возраст вина в них составляет порядка 5000 лет.Как добавили в министерстве, помимо кувшинов, при раскопках удалось найти погребальную мебель.
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египет центральная часть археологические раскопки кувшины вино остатки находка археологическая миссия германия австрия гробница генсек высший совет по древностям мустафа вазири погребальная мебель
египет центральная часть археологические раскопки кувшины вино остатки находка археологическая миссия германия австрия гробница генсек высший совет по древностям мустафа вазири погребальная мебель
В Египте при раскопках обнаружили кувшины с остатками 5000-летнего вина
Найденные кувшины весьма большие и сохранились в хорошем состоянии.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
Археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина при раскопках в центральной части Египта. Об этом рассказали в Министерстве туризма и древностей
страны, сообщает РИА Новости
.
"Археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина", — говорится в заявлении ведомства.
Генсек Высшего совета по древностям Египта Мустафа Вазири отметил, что найденные кувшины весьма большие и хорошо сохранились. Он также подчеркнул, что возраст вина в них составляет порядка 5000 лет.
Как добавили в министерстве, помимо кувшинов, при раскопках удалось найти погребальную мебель.