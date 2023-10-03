https://uz.sputniknews.ru/20231003/buxare-naznachili-novogo-prokurora-goroda-39547670.html

В Бухаре назначили нового прокурора — что о нем известно

В Бухаре назначили нового прокурора — что о нем известно

Прокурором города Бухары назначили Қурбонова Собира Султоновича

2023-10-03T09:35+0500

2023-10-03T09:35+0500

2023-10-03T10:04+0500

общество

узбекистан

прокуратура

бухара

бухарская область

назначение

генпрокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Прокурором города Бухары назначили Курбонова Собира Султоновича, сообщает пресс-служба администрации региона.Ранее эту должность занимал Иброхим Асатович Расулов, который возглавил Управление контроля за исполнением законодательства в топливно-энергетическом комплексе Генеральной прокуратуры.

узбекистан

бухара

бухарская область

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