https://uz.sputniknews.ru/20231003/buxare-naznachili-novogo-prokurora-goroda-39547670.html
В Бухаре назначили нового прокурора — что о нем известно
В Бухаре назначили нового прокурора — что о нем известно
Прокурором города Бухары назначили Қурбонова Собира Султоновича
2023-10-03T09:35+0500
2023-10-03T09:35+0500
2023-10-03T10:04+0500
общество
узбекистан
прокуратура
бухара
бухарская область
назначение
генпрокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Прокурором города Бухары назначили Курбонова Собира Султоновича, сообщает пресс-служба администрации региона.Ранее эту должность занимал Иброхим Асатович Расулов, который возглавил Управление контроля за исполнением законодательства в топливно-энергетическом комплексе Генеральной прокуратуры.
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бухара назначение новый прокурор города
бухара назначение новый прокурор города
В Бухаре назначили нового прокурора — что о нем известно
09:35 03.10.2023 (обновлено: 10:04 03.10.2023)
Собир Курбонов до назначения был прокурором Пешкунского района Бухарской области.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Прокурором города Бухары назначили Курбонова Собира Султоновича, сообщает
пресс-служба администрации региона.
Ранее эту должность занимал Иброхим Асатович Расулов, который возглавил Управление контроля за исполнением законодательства в топливно-энергетическом комплексе Генеральной прокуратуры.