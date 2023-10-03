https://uz.sputniknews.ru/20231003/eaes-uzbekistan-antimonopolnaya-sfera-39563055.html
Узбекистан нарастит взаимодействие с ЕАЭС в антимонопольной сфере
Узбекистан нарастит взаимодействие с ЕАЭС в антимонопольной сфере
Представители комитета по развитию конкуренции республики провели рабочие встречи с членами ЕЭК, где обсудили вопросы регулирования конкуренци.
2023-10-03T16:00+0500
2023-10-03T16:00+0500
2023-10-03T16:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан
еэк
цены
госкомконкуренция узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Вопросы правового регулирования конкуренции и контроля за ценами обсудили представители Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана в ходе серии рабочих встреч с членами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).В частности, в ходе встреч стороны обменялись опытом по нормативно-правовому регулированию конкуренции и проведению антимонопольных расследований, контроля за референтными ценами на лекарства в Узбекистане, сообщает пресс-служба ЕЭК.Представители ЕЭК рассказали о введении государственного регулирования цен на территории Евразийского экономического союза (ЕЭАЭС) и особенностях контроля на цифровых рынках. Так, в региональном объединении полностью сформирована наднациональная нормативная база в сфере конкуренции на трансграничных рынках.Узбекские гости также встретились с сотрудниками Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК. Стороны обсудили защиту прав потребителей, особенности применения национального и наднационального законодательства в этой сфере.Узбекская делегация обсудила с представителями ЕЭК план дальнейшего взаимодействия по интересующим вопросам, отметили в комиссии.Напомним, с 2020 года Узбекистан является страной-наблюдателем Евразийского экономического союза.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_c2e0c13c66eea1baca2bb89074676039.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан еаэс евразийский экономический союз еэк евразийская экономическая комиссия комитет развития конкуренции защиты прав потребителей антимонопольная сфера регулирование цен цифровой контроль
узбекистан еаэс евразийский экономический союз еэк евразийская экономическая комиссия комитет развития конкуренции защиты прав потребителей антимонопольная сфера регулирование цен цифровой контроль
Узбекистан нарастит взаимодействие с ЕАЭС в антимонопольной сфере
Представители комитета по развитию конкуренции республики провели рабочие встречи с членами ЕЭК, где обсудили вопросы регулирования конкуренци.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Вопросы правового регулирования конкуренции и контроля за ценами обсудили представители Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана в ходе серии рабочих встреч с членами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В частности, в ходе встреч стороны обменялись опытом по нормативно-правовому регулированию конкуренции и проведению антимонопольных расследований, контроля за референтными ценами на лекарства в Узбекистане, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Представители ЕЭК рассказали о введении государственного регулирования цен на территории Евразийского экономического союза (ЕЭАЭС) и особенностях контроля на цифровых рынках. Так, в региональном объединении полностью сформирована наднациональная нормативная база в сфере конкуренции на трансграничных рынках.
"Мы продолжаем работу по совершенствованию права Союза с учетом нашей правоприменительной практики и взаимодействия Комиссии со странами. Сейчас мы работаем над углублением нашей аналитики для более комплексной оценки состояния конкуренции на товарных рынках Союза. Опыт других государств и интеграционных объединений по совершенствованию законодательства в этой сфере являются существенным подспорьем в нашей работе", – отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыт Султанов.
Узбекские гости также встретились с сотрудниками Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК. Стороны обсудили защиту прав потребителей, особенности применения национального и наднационального законодательства в этой сфере.
Узбекская делегация обсудила с представителями ЕЭК план дальнейшего взаимодействия по интересующим вопросам, отметили в комиссии.
Напомним, с 2020 года Узбекистан является страной-наблюдателем Евразийского экономического союза.