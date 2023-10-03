https://uz.sputniknews.ru/20231003/eaes-uzbekistan-antimonopolnaya-sfera-39563055.html

Узбекистан нарастит взаимодействие с ЕАЭС в антимонопольной сфере

Узбекистан нарастит взаимодействие с ЕАЭС в антимонопольной сфере

Представители комитета по развитию конкуренции республики провели рабочие встречи с членами ЕЭК, где обсудили вопросы регулирования конкуренци.

2023-10-03T16:00+0500

2023-10-03T16:00+0500

2023-10-03T16:00+0500

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Вопросы правового регулирования конкуренции и контроля за ценами обсудили представители Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана в ходе серии рабочих встреч с членами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).В частности, в ходе встреч стороны обменялись опытом по нормативно-правовому регулированию конкуренции и проведению антимонопольных расследований, контроля за референтными ценами на лекарства в Узбекистане, сообщает пресс-служба ЕЭК.Представители ЕЭК рассказали о введении государственного регулирования цен на территории Евразийского экономического союза (ЕЭАЭС) и особенностях контроля на цифровых рынках. Так, в региональном объединении полностью сформирована наднациональная нормативная база в сфере конкуренции на трансграничных рынках.Узбекские гости также встретились с сотрудниками Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК. Стороны обсудили защиту прав потребителей, особенности применения национального и наднационального законодательства в этой сфере.Узбекская делегация обсудила с представителями ЕЭК план дальнейшего взаимодействия по интересующим вопросам, отметили в комиссии.Напомним, с 2020 года Узбекистан является страной-наблюдателем Евразийского экономического союза.

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