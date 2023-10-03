https://uz.sputniknews.ru/20231003/ekolager-molodej-sentralnaya-aziya-samarkand-39568327.html

Центральноазиатский молодежный экофорум в Самарканде — что обсуждают

Центральноазиатский молодежный экофорум в Самарканде — что обсуждают

Эколагерь, собравший более 60 эко-активистов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, приурочили к COP-28 – Конференции сторон Конвенции по изменению климата, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в ОАЭ.

2023-10-03T15:25+0500

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узбекистан

самарканд

экология

молодежный лагерь

ца

общество

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В эти дни в Самарканде проходит Центральноазиатский молодежный экологический лагерь, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Делегаты — 60 молодых экоактивистов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсуждают Центральноазиатскую стратегию по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи в климатическую повестку.Работу пятидневного эколагеря приурочили к COP-28 – Конференции сторон Конвенции по изменению климата, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).Ребята прослушают ряд тематических лекций, им представят презентации проекта Eco-Schools "Эко образование в Узбекистане", экообразовательных программ в ЦА от иностранных делегаций, Университета "Шелковый путь" по Дорожной карте ЦА и "Устойчивым практикам и традициям народов ЦА". Также они примут участие в шахматном турнире, игре Эко-Заковат, посадке деревьев на территории Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь".Кроме того, для участников эколагеря организуют экскурсии по туристическому комплексу Silk Road Samarkand, туристической деревне Конигиль и достопримечательностям Самарканда.

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