https://uz.sputniknews.ru/20231003/ekolager-molodej-sentralnaya-aziya-samarkand-39568327.html
Центральноазиатский молодежный экофорум в Самарканде — что обсуждают
Центральноазиатский молодежный экофорум в Самарканде — что обсуждают
Эколагерь, собравший более 60 эко-активистов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, приурочили к COP-28 – Конференции сторон Конвенции по изменению климата, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в ОАЭ.
2023-10-03T15:25+0500
2023-10-03T15:25+0500
2023-10-03T15:53+0500
узбекистан
самарканд
экология
молодежный лагерь
ца
общество
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В эти дни в Самарканде проходит Центральноазиатский молодежный экологический лагерь, сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Делегаты — 60 молодых экоактивистов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсуждают Центральноазиатскую стратегию по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи в климатическую повестку.Работу пятидневного эколагеря приурочили к COP-28 – Конференции сторон Конвенции по изменению климата, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).Ребята прослушают ряд тематических лекций, им представят презентации проекта Eco-Schools "Эко образование в Узбекистане", экообразовательных программ в ЦА от иностранных делегаций, Университета "Шелковый путь" по Дорожной карте ЦА и "Устойчивым практикам и традициям народов ЦА". Также они примут участие в шахматном турнире, игре Эко-Заковат, посадке деревьев на территории Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь".Кроме того, для участников эколагеря организуют экскурсии по туристическому комплексу Silk Road Samarkand, туристической деревне Конигиль и достопримечательностям Самарканда.
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узбекистан самарканд экология молодежный лагерь общество
узбекистан самарканд экология молодежный лагерь общество
Центральноазиатский молодежный экофорум в Самарканде — что обсуждают
15:25 03.10.2023 (обновлено: 15:53 03.10.2023)
Работу эколагеря, собравшего более 60 экоактивистов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, приурочили к COP-28 – Конференции сторон Конвенции по изменению климата, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в ОАЭ.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
В эти дни в Самарканде проходит Центральноазиатский молодежный экологический лагерь, сообщает
министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Делегаты — 60 молодых экоактивистов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсуждают Центральноазиатскую стратегию по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи в климатическую повестку.
"Мы здесь собрались, чтобы услышать молодежь, и Ваше мнение в вопросах изменения климата. Как вы знаете, природа не знает границ, и региональный подход, диалог между сторонами, участие молодежи в решении данных проблем — это ключ. Каждый имеет право быть услышанным. Центральноазиатский молодежный экологический лагерь является одним из мероприятий, который позволит Вам высказаться", – отметил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиз Абдухакимов.
Работу пятидневного эколагеря приурочили к COP-28 – Конференции сторон Конвенции по изменению климата, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).
"Повестка важна тем, что мы хотим подчеркнуть решающие голоса в этом процессе. В целом, когда мы говорим об изменениях климата, без вашей лепты, вашего участия и возможности каждому из вас высказаться в этом процессе, мы, наверное, никогда не добьемся серьезных результатов", — подчеркнул глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.
Ребята прослушают ряд тематических лекций, им представят презентации проекта Eco-Schools "Эко образование в Узбекистане", экообразовательных программ в ЦА от иностранных делегаций, Университета "Шелковый путь" по Дорожной карте ЦА и "Устойчивым практикам и традициям народов ЦА". Также они примут участие в шахматном турнире, игре Эко-Заковат, посадке деревьев на территории Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь".
Кроме того, для участников эколагеря организуют экскурсии по туристическому комплексу Silk Road Samarkand, туристической деревне Конигиль и достопримечательностям Самарканда.