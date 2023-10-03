https://uz.sputniknews.ru/20231003/emir-kusturitsa-snimet-film-v-rossii-39586260.html

Эмир Кустурица снимет фильм в России

Эмир Кустурица снимет фильм в России

О новом проекте известный режиссер рассказал во время мастер-класса в Ташкенте в рамках Международного кинофестиваля.

2023-10-03T20:19+0500

2023-10-03T20:19+0500

2023-10-03T20:19+0500

узбекистан

культура

ташкентский международный кинофестиваль

режиссер

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Известный сербский режиссер приехал в Узбекистан для участия в Ташкентском международном кинофестивале. Он провел мастер-класс для кинематографистов, где побеседовал со студентами ташкентского ВГИКа, ответил на вопросы участников и рассказал о ближайших планах, сообщает корреспондент Sputnik.Начать съёмки с участием российских актеров планируют в 2024 году. Снимать будут в Москве и в российских провинциях.

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2023

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан ташкентский кинофестиваль мастер-класс эмир кустурица фильм россия преступление без наказания новый проект