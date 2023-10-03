https://uz.sputniknews.ru/20231003/emir-kusturitsa-snimet-film-v-rossii-39586260.html
Эмир Кустурица снимет фильм в России
Эмир Кустурица снимет фильм в России
О новом проекте известный режиссер рассказал во время мастер-класса в Ташкенте в рамках Международного кинофестиваля.
2023-10-03T20:19+0500
2023-10-03T20:19+0500
2023-10-03T20:19+0500
узбекистан
культура
ташкентский международный кинофестиваль
режиссер
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Известный сербский режиссер приехал в Узбекистан для участия в Ташкентском международном кинофестивале. Он провел мастер-класс для кинематографистов, где побеседовал со студентами ташкентского ВГИКа, ответил на вопросы участников и рассказал о ближайших планах, сообщает корреспондент Sputnik.Начать съёмки с участием российских актеров планируют в 2024 году. Снимать будут в Москве и в российских провинциях.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан ташкентский кинофестиваль мастер-класс эмир кустурица фильм россия преступление без наказания новый проект
узбекистан ташкентский кинофестиваль мастер-класс эмир кустурица фильм россия преступление без наказания новый проект
Эмир Кустурица снимет фильм в России
Элина Бекназарова
Корреспондент
О новом проекте известный режиссер рассказал во время мастер-класса в Ташкенте в рамках Международного кинофестиваля.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Известный сербский режиссер приехал в Узбекистан для участия в Ташкентском международном кинофестивале.
Он провел мастер-класс для кинематографистов, где побеседовал со студентами ташкентского ВГИКа, ответил на вопросы участников и рассказал о ближайших планах, сообщает корреспондент Sputnik.
"Я буду снимать фильм, у которого будет два названия: "Я виновен" или "Преступление без наказания". Картина станет современной версией романа Федора Михайловича Достоевского, и я думаю, что должен получиться хороший фильм", — поделился режиссер.
Начать съёмки с участием российских актеров планируют в 2024 году. Снимать будут в Москве и в российских провинциях.