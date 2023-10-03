https://uz.sputniknews.ru/20231003/jenschiny-granty-na-obuchenie-v-kolledjax-39585214.html
Женщинам Узбекистана выделят гранты на обучение в колледжах и техникумах
Женщинам Узбекистана выделят гранты на обучение в колледжах и техникумах
Грант получат студентки колледжей, обучающихся по строительным, транспортным, коммунальным, сельскохозяйственным и обслуживающим направлениям.
2023-10-03T19:30+0500
2023-10-03T19:30+0500
2023-10-03T19:36+0500
узбекистан
общество
образование
женщины
колледж
грант
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Женщины в Узбекистане получат гранты на обучение в колледжах и техникумах. Об этом пишет информационная служба Министерства юстиции.Порядок получения гранта:1. До 10 октября каждого учебного года женщины подают заявку на грант директору своего учебного заведения;2. Заявка рассматривается в течение 3 рабочих дней, затем передается в региональные департаменты высшего образования, науки и инноваций;3. Региональные подразделения рассматривают обобщенные данные до 15 октября и направляют их в Министерство высшего образования, науки и инноваций;4. Ежегодно до 20 октября Минобразования представляет министерствам и ведомствам список женщин, подавших заявки на грант;5. Минэкономики и финансов выделяет соответствующие средства этим министерствам и ведомствам в течение 5 рабочих дней.Средства грантов выделяются из госбюджета соответствующим ведомствам, к которым относятся колледжи и техникумы, уточняет информационная служба.Директора колледжей и техникумов несут ответственность за целевое и эффективное использование этих грантовых средств.
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узбекистан общество обучение образование грант колледж техникум
узбекистан общество обучение образование грант колледж техникум
Женщинам Узбекистана выделят гранты на обучение в колледжах и техникумах
19:30 03.10.2023 (обновлено: 19:36 03.10.2023)
Грант получат студентки колледжей, обучающихся по строительным, транспортным, коммунальным, сельскохозяйственным и обслуживающим направлениям.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Женщины в Узбекистане получат гранты на обучение в колледжах и техникумах. Об этом пишет
информационная служба Министерства юстиции.
Порядок получения гранта:
1. До 10 октября каждого учебного года женщины подают заявку на грант директору своего учебного заведения;
2. Заявка рассматривается в течение 3 рабочих дней, затем передается в региональные департаменты высшего образования, науки и инноваций;
3. Региональные подразделения рассматривают обобщенные данные до 15 октября и направляют их в Министерство высшего образования, науки и инноваций;
4. Ежегодно до 20 октября Минобразования представляет министерствам и ведомствам список женщин, подавших заявки на грант;
5. Минэкономики и финансов выделяет соответствующие средства этим министерствам и ведомствам в течение 5 рабочих дней.
Средства грантов выделяются из госбюджета соответствующим ведомствам, к которым относятся колледжи и техникумы, уточняет информационная служба.
Директора колледжей и техникумов несут ответственность за целевое и эффективное использование этих грантовых средств.