Гагарин, луноход и МКС: космическая тема в искусстве разных стран — фото

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Почти в 100 странах мира с 4 по 10 октября отмечают Всемирную неделю космоса. Ее цель - показать вклад космической науки и техники в жизнь людей на Земле. Как космическая тема отражается в архитектуре и уличном искусстве — в нашей фотоподборке.