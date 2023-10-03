Гагарин, луноход и МКС: космическая тема в искусстве разных стран — фото

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкФасад жилого здания, украшенный граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis, в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района.
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© Sputnik / Alexey Kudenko/
Фасад жилого здания, украшенный граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis, в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района.
© AFP 2023 / Wang Zhao
Инсталляция, изображающая астронавта, на входе в торговый центр в Пекине. Инсталляция посвящена 50-й годовщине высадки человека на луну.
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© AFP 2023 / Wang Zhao
Инсталляция, изображающая астронавта, на входе в торговый центр в Пекине. Инсталляция посвящена 50-й годовщине высадки человека на луну.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкДом в городе Байконур с рисунком советского "Лунохода-1" на фасаде.
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Дом в городе Байконур с рисунком советского "Лунохода-1" на фасаде.
© AFP 2023 / David Gannon
Мурал с изображением астронавта в Берлине.
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© AFP 2023 / David Gannon
Мурал с изображением астронавта в Берлине.
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© Sputnik / Maksim Blinov/
Граффити на фасаде жилого дома в городе Байконур.
© Sputnik / Vitaliy BelousovГраффити с изображением космонавта Юрия Гагарина на здании на Аллее Космонавтов в Москве.
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© Sputnik / Vitaliy Belousov
Граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина на здании на Аллее Космонавтов в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкПосетители на Выставки достижений народного хозяйства в Москве, где демонстрируются световые инсталляции в рамках Международного фестиваля "Круг Света" на фасаде павильона "Космос" и копии ракеты-носителя "Восток".
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© Sputnik / Alexey Filippov/
Посетители на Выставки достижений народного хозяйства в Москве, где демонстрируются световые инсталляции в рамках Международного фестиваля "Круг Света" на фасаде павильона "Космос" и копии ракеты-носителя "Восток".
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкПамятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.
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© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкМурал с портретом академика Михаила Решетнёва, созданный в рамках регионального проекта "Галерея сибирской славы - мы красноярцы", на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске. Академик АН СССР Михаил Фёдорович Решетнёв - первый заместитель главного конструктора ОКБ-1 С. П. Королёва, инженер-конструктор, один из основоположников советской космонавтики.
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© Sputnik / Ilya Naymushin/
Мурал с портретом академика Михаила Решетнёва, созданный в рамках регионального проекта "Галерея сибирской славы - мы красноярцы", на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске. Академик АН СССР Михаил Фёдорович Решетнёв - первый заместитель главного конструктора ОКБ-1 С. П. Королёва, инженер-конструктор, один из основоположников советской космонавтики.
© AFP 2023 / Timothy A. Clary
Инсталляция "Приземляющийся экспедиционный модуль", часть программы "Космическая программа: Марс" художника Тома Сакса в Нью-Йорке.
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© AFP 2023 / Timothy A. Clary
Инсталляция "Приземляющийся экспедиционный модуль", часть программы "Космическая программа: Марс" художника Тома Сакса в Нью-Йорке.
© Sputnik / Alexander Demianchuk / Перейти в фотобанкРоспись на стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
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© Sputnik / Alexander Demianchuk/
Роспись на стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкМодель помещения космической станции, изготовленная в цехе по производству арт-объектов для празднования Дня города Москвы.
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© Sputnik / Vitaliy Belousov/
Модель помещения космической станции, изготовленная в цехе по производству арт-объектов для празднования Дня города Москвы.
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкПосетитель на экспозиции мультимедийной выставки "Космос. Love" открывшейся в московском центре дизайна ARTPLAY.
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© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy/
Посетитель на экспозиции мультимедийной выставки "Космос. Love" открывшейся в московском центре дизайна ARTPLAY.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкДом в городе Байконур с рисунком ракеты-носителя "Протон" на фасаде.
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Дом в городе Байконур с рисунком ракеты-носителя "Протон" на фасаде.