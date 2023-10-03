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https://uz.sputniknews.ru/20231003/kosmos-v-iskusstve-foto-39577506.html
Гагарин, луноход и МКС: космическая тема в искусстве разных стран — фото
Гагарин, луноход и МКС: космическая тема в искусстве разных стран — фото
Почти в 100 странах мира с 4 по 10 октября отмечают Всемирную неделю космоса. Как космическая тема отражается в архитектуре и уличном искусстве — в нашей фотоподборке.
2023-10-03T22:06+0500
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фото космос неделя космоса искусство муралы граффити россия сша германия китай гагарин мкс спутник марс
фото космос неделя космоса искусство муралы граффити россия сша германия китай гагарин мкс спутник марс

Гагарин, луноход и МКС: космическая тема в искусстве разных стран — фото

22:06 03.10.2023
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НовостиTelegram
Почти в 100 странах мира с 4 по 10 октября отмечают Всемирную неделю космоса. Ее цель - показать вклад космической науки и техники в жизнь людей на Земле. Как космическая тема отражается в архитектуре и уличном искусстве — в нашей фотоподборке.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкФасад жилого здания, украшенный граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis, в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района.
Фасад жилого здания, украшенный граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Фасад жилого здания, украшенный граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis, в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района.
© AFP 2023 / Wang Zhao

Инсталляция, изображающая астронавта, на входе в торговый центр в Пекине. Инсталляция посвящена 50-й годовщине высадки человека на луну.

Инсталляция, изображающая астронавта, на входе в торговый центр в Пекине. Инсталляция посвящена 50-й годовщине высадки человека на луну. - Sputnik Узбекистан
2/14
© AFP 2023 / Wang Zhao

Инсталляция, изображающая астронавта, на входе в торговый центр в Пекине. Инсталляция посвящена 50-й годовщине высадки человека на луну.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкДом в городе Байконур с рисунком советского "Лунохода-1" на фасаде.
Дом в городе Байконур с рисунком советского Лунохода-1 на фасаде - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Дом в городе Байконур с рисунком советского "Лунохода-1" на фасаде.
© AFP 2023 / David Gannon

Мурал с изображением астронавта в Берлине.

Мурал с изображением астронавта в Берлине. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / David Gannon

Мурал с изображением астронавта в Берлине.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкГраффити на фасаде жилого дома в городе Байконур.
Граффити на фасаде жилого дома в городе Байконур - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Maksim Blinov
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Граффити на фасаде жилого дома в городе Байконур.
© Sputnik / Vitaliy BelousovГраффити с изображением космонавта Юрия Гагарина на здании на Аллее Космонавтов в Москве.
Граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина на здании на Аллее Космонавтов в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vitaliy Belousov
Граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина на здании на Аллее Космонавтов в Москве.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкПосетители на Выставки достижений народного хозяйства в Москве, где демонстрируются световые инсталляции в рамках Международного фестиваля "Круг Света" на фасаде павильона "Космос" и копии ракеты-носителя "Восток".
Световые инсталляции на фасаде павильона Космос и копии ракеты-носителя Восток на ВДНХ в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Filippov
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Посетители на Выставки достижений народного хозяйства в Москве, где демонстрируются световые инсталляции в рамках Международного фестиваля "Круг Света" на фасаде павильона "Космос" и копии ракеты-носителя "Восток".
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкПамятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.
Памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкМурал с портретом академика Михаила Решетнёва, созданный в рамках регионального проекта "Галерея сибирской славы - мы красноярцы", на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске. Академик АН СССР Михаил Фёдорович Решетнёв - первый заместитель главного конструктора ОКБ-1 С. П. Королёва, инженер-конструктор, один из основоположников советской космонавтики.
Мурал с портретом академика Михаила Решетнёва на стене жилого дома в Красноярске - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Мурал с портретом академика Михаила Решетнёва, созданный в рамках регионального проекта "Галерея сибирской славы - мы красноярцы", на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске. Академик АН СССР Михаил Фёдорович Решетнёв - первый заместитель главного конструктора ОКБ-1 С. П. Королёва, инженер-конструктор, один из основоположников советской космонавтики.
© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Инсталляция "Приземляющийся экспедиционный модуль", часть программы "Космическая программа: Марс" художника Тома Сакса в Нью-Йорке.

Инсталляция &quot;Приземляющийся экспедиционный модуль&quot;, часть программы &quot;Космическая программа: Марс&quot; художника Тома Сакса в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Инсталляция "Приземляющийся экспедиционный модуль", часть программы "Космическая программа: Марс" художника Тома Сакса в Нью-Йорке.

© Sputnik / Alexander Demianchuk / Перейти в фотобанкРоспись на стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
Роспись на стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Demianchuk
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Роспись на стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкМодель помещения космической станции, изготовленная в цехе по производству арт-объектов для празднования Дня города Москвы.
Модель помещения космической станции, изготовленная в цехе по производству арт-объектов для празднования Дня города Москвы - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Модель помещения космической станции, изготовленная в цехе по производству арт-объектов для празднования Дня города Москвы.
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкПосетитель на экспозиции мультимедийной выставки "Космос. Love" открывшейся в московском центре дизайна ARTPLAY.
Посетитель на экспозиции мультимедийной выставки Космос. Love открывшейся в московском центре дизайна ARTPLAY - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Посетитель на экспозиции мультимедийной выставки "Космос. Love" открывшейся в московском центре дизайна ARTPLAY.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкДом в городе Байконур с рисунком ракеты-носителя "Протон" на фасаде.
Дом в городе Байконур с рисунком ракеты-носителя Протон на фасаде - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Дом в городе Байконур с рисунком ракеты-носителя "Протон" на фасаде.
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