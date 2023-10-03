https://uz.sputniknews.ru/20231003/mirnyy-dogovor-rossiya-ukraina-ssha-mneniye-39558219.html

В США раскрыли, каким будет мирный договор с Россией по Украине

В США раскрыли, каким будет мирный договор с Россией по Украине

Экономист: условия мира с Россией для Украины ухудшатся из-за разгрома ВСУ.

2023-10-03T12:05+0500

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Условия мирного договора с Россией будут значительно хуже для Украины, поскольку ВСУ потерпели поражение на поле боя, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского экономиста Джеффри Сакса.По его словам, Соединенным Штатам пора начать контролировать расходы бюджета и прекратить транжирить деньги на бестолковые и разрушительные конфликты вроде украинского. Сакс уверен, что Вашингтон слабеет из-за того, что его долг уже перевалил за 100% ВВП и продолжает расти.Напомним, что ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

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