https://uz.sputniknews.ru/20231003/mirnyy-dogovor-rossiya-ukraina-ssha-mneniye-39558219.html
В США раскрыли, каким будет мирный договор с Россией по Украине
В США раскрыли, каким будет мирный договор с Россией по Украине
Экономист: условия мира с Россией для Украины ухудшатся из-за разгрома ВСУ.
2023-10-03T12:05+0500
2023-10-03T12:05+0500
2023-10-03T12:19+0500
политика
в мире
россия
украина
всу
сша
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1396/26/13962627_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_d7f36e5e96d0c509b8fd5f6ed864520d.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Условия мирного договора с Россией будут значительно хуже для Украины, поскольку ВСУ потерпели поражение на поле боя, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского экономиста Джеффри Сакса.По его словам, Соединенным Штатам пора начать контролировать расходы бюджета и прекратить транжирить деньги на бестолковые и разрушительные конфликты вроде украинского. Сакс уверен, что Вашингтон слабеет из-за того, что его долг уже перевалил за 100% ВВП и продолжает расти.Напомним, что ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1396/26/13962627_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4ad97c80b584acba07534a2cd2c5d571.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика в мире россия украина всу сша мнение эксперта
политика в мире россия украина всу сша мнение эксперта
В США раскрыли, каким будет мирный договор с Россией по Украине
12:05 03.10.2023 (обновлено: 12:19 03.10.2023) ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Условия мирного договора с Россией будут значительно хуже для Украины, поскольку ВСУ потерпели поражение на поле боя, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американского экономиста Джеффри Сакса.
"Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров. А не так: сперва один 24 миллиардный пакет помощи, за ним еще один. Сколько еще украинцев должны погибнуть ради этого?" — задался вопросом эксперт в эфире YouTube-канала Kim Iverson.
По его словам, Соединенным Штатам пора начать контролировать расходы бюджета и прекратить транжирить деньги на бестолковые и разрушительные конфликты вроде украинского. Сакс уверен, что Вашингтон слабеет из-за того, что его долг уже перевалил за 100% ВВП и продолжает расти.
"Пора относиться к этому всерьез. Государственные траты не должны превышать налоговых сборов", — заключил он.
Напомним, что ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.