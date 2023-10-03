https://uz.sputniknews.ru/20231003/pogoda-tashkent-oktyabr-uzgidromet-39532828.html

Без осадков — погода в Ташкенте на 3 октября

Без осадков — погода в Ташкенте на 3 октября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы во вторник

2023-10-03T05:02+0500

2023-10-03T05:02+0500

2023-10-03T05:02+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью — 11-13 градусов тепла, днем — 24-26 градусов выше нуля.

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