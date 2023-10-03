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Без осадков — погода в Ташкенте на 3 октября
Без осадков — погода в Ташкенте на 3 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы во вторник
2023-10-03T05:02+0500
2023-10-03T05:02+0500
2023-10-03T05:02+0500
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью — 11-13 градусов тепла, днем — 24-26 градусов выше нуля.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды 3 октября вторник без осадков облачность температура ночь день
узбекистан ташкент погода прогноз погоды 3 октября вторник без осадков облачность температура ночь день
Без осадков — погода в Ташкенте на 3 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы во вторник.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью — 11-13 градусов тепла, днем — 24-26 градусов выше нуля.