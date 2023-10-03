https://uz.sputniknews.ru/20231003/pogoda-uzbekistan-4-oktyabr-2023-39564251.html
Будет ли дождливо в среду — прогноз погоды в Узбекистане на 4 октября
Будет ли дождливо в среду — прогноз погоды в Узбекистане на 4 октября
Синоптики прогнозируют 4 октября переменную облачность и небольшой ветер.
2023-10-03T14:10+0500
2023-10-03T14:10+0500
2023-10-03T14:10+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Завтра на всей территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.В большинстве регионов ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Самые низкие ночные температуры прогнозируют в горных и предгорных районах — 5-10 градусов выше нуля, чуть теплее — Каракалпакстане и Хорезмской области — 8-13 градусов тепла. В остальных регионах ночные температуры составят до +15 градусов.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
Будет ли дождливо в среду — прогноз погоды в Узбекистане на 4 октября
Синоптики прогнозируют в третий день недели переменную облачность и небольшой ветер.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Завтра на всей территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
В большинстве регионов ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Самые низкие ночные температуры прогнозируют в горных и предгорных районах — 5-10 градусов выше нуля, чуть теплее — Каракалпакстане и Хорезмской области — 8-13 градусов тепла. В остальных регионах ночные температуры составят до +15 градусов.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 22-27 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области — 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 23-28 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 27-32 градуса тепла;
предгорные и горные районы республики — 15-20 градусов тепла.