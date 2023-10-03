https://uz.sputniknews.ru/20231003/rektory-uzbekistan-kyrgyzstan-forum-39549958.html
Первый форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана — место и дата проведения
Первый форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана — место и дата проведения
В мероприятии примут участие около 70 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух стран.
2023-10-03T09:48+0500
2023-10-03T09:48+0500
2023-10-03T10:12+0500
узбекистан
кыргызстан
форум
вузы
ректор
образовательный проект sputnikpro
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1a/31736520_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_15ab18ff8e7368d8bb4ba5cc6efaa613.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования" состоится 3-4 октября в городе Оше, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Отмечается, что форум будет посвящен дальнейшему развитию сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран, обмену опытом, а также реализации совместных научных проектов. В нем примут участие около 70 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух республик.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1a/31736520_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_c44ac9729ba3d37fa479cecd9477514e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан кыргызстан форум ректоры образование общество
узбекистан кыргызстан форум ректоры образование общество
Первый форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана — место и дата проведения
09:48 03.10.2023 (обновлено: 10:12 03.10.2023)
В мероприятии примут участие около 70 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух стран.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования" состоится 3-4 октября в городе Оше, сообщает пресс-служба
министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
Отмечается, что форум будет посвящен дальнейшему развитию сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран, обмену опытом, а также реализации совместных научных проектов.
В нем примут участие около 70 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух республик.