https://uz.sputniknews.ru/20231003/rektory-uzbekistan-kyrgyzstan-forum-39549958.html

Первый форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана — место и дата проведения

Первый форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана — место и дата проведения

В мероприятии примут участие около 70 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух стран.

2023-10-03T09:48+0500

2023-10-03T09:48+0500

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узбекистан

кыргызстан

форум

вузы

ректор

образовательный проект sputnikpro

общество

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Первый международный форум ректоров узбекско-кыргызских вузов "Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования" состоится 3-4 октября в городе Оше, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Отмечается, что форум будет посвящен дальнейшему развитию сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран, обмену опытом, а также реализации совместных научных проектов. В нем примут участие около 70 ректоров вузов и представителей других крупных образовательных организаций двух республик.

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