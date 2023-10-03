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https://uz.sputniknews.ru/20231003/rossiyskie-aktery-tashkent-vishnevyy-sad-39587388.html
"Вечная пьеса" — российские актеры показали в Ташкенте "Вишневый сад"
"Вечная пьеса" — российские актеры показали в Ташкенте "Вишневый сад"
Спектакль в исполнении Виктории Исаковой и Александра Петрова прошел на сцене ГАБТ имени А. Навои.
2023-10-03T21:32+0500
2023-10-03T21:32+0500
узбекистан
культура
габт
спектакль
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. На сцене Государственного академического большого театра имени А. Навои в Ташкенте прошел спектакль "Вишневый сад" по пьесе А. П. Чехова, сообщает корреспондент Sputnik.Главные роли в постановке исполняют знаменитые российские актеры Виктория Исакова и Александр Петров.
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узбекистан ташкент габт имени алишена навои вишневый сад пьеса чехова виктория исакова александр петров
узбекистан ташкент габт имени алишена навои вишневый сад пьеса чехова виктория исакова александр петров

"Вечная пьеса" — российские актеры показали в Ташкенте "Вишневый сад"

21:32 03.10.2023
© SputnikГосударственный академический большой театр имени Алишера Навои (ГАБТ)
Государственный академический большой театр имени Алишера Навои (ГАБТ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
© Sputnik
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Спектакль в исполнении Виктории Исаковой и Александра Петрова прошел на сцене ГАБТ имени А. Навои.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. На сцене Государственного академического большого театра имени А. Навои в Ташкенте прошел спектакль "Вишневый сад" по пьесе А. П. Чехова, сообщает корреспондент Sputnik.
Главные роли в постановке исполняют знаменитые российские актеры Виктория Исакова и Александр Петров.
"Эта пьеса вечная и всегда там найдется что-то для любого времени. Режиссер Владимир Мирзоев, ставя этот спектакль ,говорил, что это комедия на фоне катастрофы. А что это больше - судить зрителю. Я рассматриваю эту поездку как начало общения с ташкентской публикой", - рассказал перед спектаклем художественный руководитель Московского драматического театра им. А.Пушкина Евгений Писарев.
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