https://uz.sputniknews.ru/20231003/rossiyskie-aktery-tashkent-vishnevyy-sad-39587388.html
"Вечная пьеса" — российские актеры показали в Ташкенте "Вишневый сад"
"Вечная пьеса" — российские актеры показали в Ташкенте "Вишневый сад"
Спектакль в исполнении Виктории Исаковой и Александра Петрова прошел на сцене ГАБТ имени А. Навои.
2023-10-03T21:32+0500
2023-10-03T21:32+0500
2023-10-03T21:32+0500
узбекистан
культура
габт
спектакль
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. На сцене Государственного академического большого театра имени А. Навои в Ташкенте прошел спектакль "Вишневый сад" по пьесе А. П. Чехова, сообщает корреспондент Sputnik.Главные роли в постановке исполняют знаменитые российские актеры Виктория Исакова и Александр Петров.
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узбекистан ташкент габт имени алишена навои вишневый сад пьеса чехова виктория исакова александр петров
узбекистан ташкент габт имени алишена навои вишневый сад пьеса чехова виктория исакова александр петров
"Вечная пьеса" — российские актеры показали в Ташкенте "Вишневый сад"
Спектакль в исполнении Виктории Исаковой и Александра Петрова прошел на сцене ГАБТ имени А. Навои.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. На сцене Государственного академического большого театра имени А. Навои в Ташкенте прошел спектакль "Вишневый сад" по пьесе А. П. Чехова, сообщает корреспондент Sputnik.
Главные роли в постановке исполняют знаменитые российские актеры Виктория Исакова и Александр Петров.
"Эта пьеса вечная и всегда там найдется что-то для любого времени. Режиссер Владимир Мирзоев, ставя этот спектакль ,говорил, что это комедия на фоне катастрофы. А что это больше - судить зрителю. Я рассматриваю эту поездку как начало общения с ташкентской публикой", - рассказал перед спектаклем художественный руководитель Московского драматического театра им. А.Пушкина Евгений Писарев.