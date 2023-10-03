"Вечная пьеса" — российские актеры показали в Ташкенте "Вишневый сад"

"Эта пьеса вечная и всегда там найдется что-то для любого времени. Режиссер Владимир Мирзоев, ставя этот спектакль ,говорил, что это комедия на фоне катастрофы. А что это больше - судить зрителю. Я рассматриваю эту поездку как начало общения с ташкентской публикой", - рассказал перед спектаклем художественный руководитель Московского драматического театра им. А.Пушкина Евгений Писарев.