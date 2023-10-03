Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231003/uzbekistan-akademiya-piyazov-otkrytiye-39576118.html
Знаменитый оперный певец Узбекистана открыл первую профессиональную школу вокала
Знаменитый оперный певец Узбекистана открыл первую профессиональную школу вокала
В "Академии Пиязова" также будут преподавать популярные итальянские оперные исполнители.
2023-10-03T17:17+0500
2023-10-03T17:33+0500
культура
узбекистан
женисбек пиязов
школа
вокал
искусство
опера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/03/39568790_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5a21f63b332c575df2d454576bc29214.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Ташкенте в здании Дворца культуры железнодорожников состоялась церемония открытия первой профессиональной школы вокала "Академия Пиязова", сообщает пресс-служба Комитета по туризму. Помимо местных специалистов, в "Академии Пиязова" будут преподавать популярные итальянские оперные певцы. Также ежегодно несколько студентов на грантовой основе пройдут обучение в Италии. Кроме того, Академия планирует сотрудничать с популярным оркестром "Браво", в составе которого 40 музыкантов.Для справки: Своим происхождением оперный жанр обязан итальянской опере начала XVII века. В переводе с итальянского опера означает "работа", под которой подразумевают как проделанный труд, так и полученный результат.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/03/39568790_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1ce590d01a99ceb3cd7f17b5f4db272c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура узбекистан вокал школа женисбек пиязов искусство опера
культура узбекистан вокал школа женисбек пиязов искусство опера

Знаменитый оперный певец Узбекистана открыл первую профессиональную школу вокала

17:17 03.10.2023 (обновлено: 17:33 03.10.2023)
© Комитет по туризмуВ Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
В Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала Академия Пиязова - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
© Комитет по туризму
Подписаться на
НовостиTelegram
В "Академии Пиязова" также будут преподавать популярные итальянские оперные исполнители.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Ташкенте в здании Дворца культуры железнодорожников состоялась церемония открытия первой профессиональной школы вокала "Академия Пиязова", сообщает пресс-служба Комитета по туризму.
© Комитет по туризмуВ Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
В Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала Академия Пиязова - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
В Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
© Комитет по туризму

"Идея открытия академии появилась два года назад. Занятия в ней будут организованы по трем направлениям. Первое — это оперное классическое направление. Здесь будут приняты 10 студентов. Второе — это эстрадное искусство и маком. И третье направление предназначено для искусства дикции, которое обучит технике четкого и быстрого произношения слов", — рассказал народный артист Узбекистана и Каракалпакстана Женисбек Пиязов.

Помимо местных специалистов, в "Академии Пиязова" будут преподавать популярные итальянские оперные певцы. Также ежегодно несколько студентов на грантовой основе пройдут обучение в Италии.
© Комитет по туризмуВ Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
В Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала Академия Пиязова - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
В Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
© Комитет по туризму
© Комитет по туризмуВ Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
В Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала Академия Пиязова - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
В Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
© Комитет по туризму
Кроме того, Академия планирует сотрудничать с популярным оркестром "Браво", в составе которого 40 музыкантов.
Для справки: Своим происхождением оперный жанр обязан итальянской опере начала XVII века. В переводе с итальянского опера означает "работа", под которой подразумевают как проделанный труд, так и полученный результат.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0