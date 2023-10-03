https://uz.sputniknews.ru/20231003/uzbekistan-akademiya-piyazov-otkrytiye-39576118.html

Знаменитый оперный певец Узбекистана открыл первую профессиональную школу вокала

Знаменитый оперный певец Узбекистана открыл первую профессиональную школу вокала

В "Академии Пиязова" также будут преподавать популярные итальянские оперные исполнители.

2023-10-03T17:17+0500

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2023-10-03T17:33+0500

культура

узбекистан

женисбек пиязов

школа

вокал

искусство

опера

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Ташкенте в здании Дворца культуры железнодорожников состоялась церемония открытия первой профессиональной школы вокала "Академия Пиязова", сообщает пресс-служба Комитета по туризму. Помимо местных специалистов, в "Академии Пиязова" будут преподавать популярные итальянские оперные певцы. Также ежегодно несколько студентов на грантовой основе пройдут обучение в Италии. Кроме того, Академия планирует сотрудничать с популярным оркестром "Браво", в составе которого 40 музыкантов.Для справки: Своим происхождением оперный жанр обязан итальянской опере начала XVII века. В переводе с итальянского опера означает "работа", под которой подразумевают как проделанный труд, так и полученный результат.

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