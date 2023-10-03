Знаменитый оперный певец Узбекистана открыл первую профессиональную школу вокала
17:17 03.10.2023 (обновлено: 17:33 03.10.2023)
© Комитет по туризмуВ Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
© Комитет по туризму
В "Академии Пиязова" также будут преподавать популярные итальянские оперные исполнители.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Ташкенте в здании Дворца культуры железнодорожников состоялась церемония открытия первой профессиональной школы вокала "Академия Пиязова", сообщает пресс-служба Комитета по туризму.
© Комитет по туризмуВ Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
В Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
© Комитет по туризму
"Идея открытия академии появилась два года назад. Занятия в ней будут организованы по трем направлениям. Первое — это оперное классическое направление. Здесь будут приняты 10 студентов. Второе — это эстрадное искусство и маком. И третье направление предназначено для искусства дикции, которое обучит технике четкого и быстрого произношения слов", — рассказал народный артист Узбекистана и Каракалпакстана Женисбек Пиязов.
Помимо местных специалистов, в "Академии Пиязова" будут преподавать популярные итальянские оперные певцы. Также ежегодно несколько студентов на грантовой основе пройдут обучение в Италии.
© Комитет по туризмуВ Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
В Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
© Комитет по туризму
© Комитет по туризмуВ Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
В Узбекистане открылась первая профессиональная школа вокала "Академия Пиязова"
© Комитет по туризму
Кроме того, Академия планирует сотрудничать с популярным оркестром "Браво", в составе которого 40 музыкантов.
Для справки: Своим происхождением оперный жанр обязан итальянской опере начала XVII века. В переводе с итальянского опера означает "работа", под которой подразумевают как проделанный труд, так и полученный результат.