https://uz.sputniknews.ru/20231003/uzbekkosmos-voshel-v-mejdunarodnuyu-astronavticheskuyu-federatsiyu-39587246.html

"Узбеккосмос" вошел в Международную астронавтическую федерацию

"Узбеккосмос" вошел в Международную астронавтическую федерацию

Этот статус позволит Узбекистану расширить сотрудничество в космической сфере с ведущими космическими странами и международными организациями.

2023-10-03T21:19+0500

2023-10-03T21:19+0500

2023-10-03T21:19+0500

узбекистан

общество

космос

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Агентство "Узбеккосмос" вошел в состав Международной астронавтической федерации (IAF), сообщает пресс-служба агентства.О вступлении узбекского агентства в эту международную организацию стало известно на 74-м Международном астнонавтическом конгрессе в Баку.Международная астронавтическая федерация (IAF) — международная неправительственная некоммерческая научная организация, занимающаяся проблемами мирного освоения космоса, а также вопросами ракетно-космической отрасли с юридической точки зрения.Организация была основана представителями 8 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Дании, Испании, Франции, Германии, Швеции на Первом Международном астронавтическом конгрессе, состоявшемся в Париже в 1950 году.Вступление Узбекистана в IAF позволит республике расширить сотрудничество в космической сфере с ведущими космическими странами и международными организациями, получить финансовые льготы и бонусы, свободный доступ к электронной библиотеке федерации и другие преимущества.

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