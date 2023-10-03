https://uz.sputniknews.ru/20231003/uzbekkosmos-voshel-v-mejdunarodnuyu-astronavticheskuyu-federatsiyu-39587246.html
"Узбеккосмос" вошел в Международную астронавтическую федерацию
"Узбеккосмос" вошел в Международную астронавтическую федерацию
Этот статус позволит Узбекистану расширить сотрудничество в космической сфере с ведущими космическими странами и международными организациями.
2023-10-03T21:19+0500
2023-10-03T21:19+0500
2023-10-03T21:19+0500
узбекистан
общество
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/03/39586713_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_84ff50074504cf32295cba055bbe13fd.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Агентство "Узбеккосмос" вошел в состав Международной астронавтической федерации (IAF), сообщает пресс-служба агентства.О вступлении узбекского агентства в эту международную организацию стало известно на 74-м Международном астнонавтическом конгрессе в Баку.Международная астронавтическая федерация (IAF) — международная неправительственная некоммерческая научная организация, занимающаяся проблемами мирного освоения космоса, а также вопросами ракетно-космической отрасли с юридической точки зрения.Организация была основана представителями 8 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Дании, Испании, Франции, Германии, Швеции на Первом Международном астронавтическом конгрессе, состоявшемся в Париже в 1950 году.Вступление Узбекистана в IAF позволит республике расширить сотрудничество в космической сфере с ведущими космическими странами и международными организациями, получить финансовые льготы и бонусы, свободный доступ к электронной библиотеке федерации и другие преимущества.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/03/39586713_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d935174f15774ca78f7cbdc96607a7a8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан узбеккосмос агентство международная аэронавтическая федерация
узбекистан узбеккосмос агентство международная аэронавтическая федерация
"Узбеккосмос" вошел в Международную астронавтическую федерацию
Этот статус позволит Узбекистану расширить сотрудничество в космической сфере с ведущими космическими странами и международными организациями.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Агентство "Узбеккосмос" вошел в состав Международной астронавтической федерации (IAF), сообщает
пресс-служба агентства.
О вступлении узбекского агентства в эту международную организацию стало известно на 74-м Международном астнонавтическом конгрессе в Баку.
Международная астронавтическая федерация (IAF) — международная неправительственная некоммерческая научная организация, занимающаяся проблемами мирного освоения космоса, а также вопросами ракетно-космической отрасли с юридической точки зрения.
Организация была основана представителями 8 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Дании, Испании, Франции, Германии, Швеции на Первом Международном астронавтическом конгрессе, состоявшемся в Париже в 1950 году.
Вступление Узбекистана в IAF позволит республике расширить сотрудничество в космической сфере с ведущими космическими странами и международными организациями, получить финансовые льготы и бонусы, свободный доступ к электронной библиотеке федерации и другие преимущества.