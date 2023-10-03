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https://uz.sputniknews.ru/20231003/xanchjou-2022-uzbekistan-velogonka-kanoe-medali-39551017.html
Узбекистанцы продолжают завоевывать золото Азиатских игр
Узбекистанцы продолжают завоевывать золото Азиатских игр
Спортсмены сборной республики стали лучшими в индивидуальной велогонке и гребле на каноэ.
2023-10-03T10:09+0500
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узбекистан
сборная узбекистана
азиатские игры
ханчжоу
китай
медали
золото
бронза
спорт
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В индивидуальной велогонке и в гребле на каноэ узбекистанцы взяли золото, сообщает Национальный олимпийский комитет.Чемпионкой Азиатских игр стала Ольга Забелинская. Спортсменка завоевала первенство в индивидуальной велогонке — дистанцию в 18,3 км она проехала за 24:36,99 минуты.Также лучшими стали узбекистанские каноисты. В гонке на 1 000 метров среди мужчин пара Шохмурод Холмуродов и Нурислом Тухтасин угли первой пересекла финишную черту и завоевала золотую медаль. Еще одну награду республике принесла женская сборная Узбекистана по гребле на байдарках. В программе на дистанции 500 метров Шахризода Мавлонова, Арина Танатмышева, Екатерина Шубина и Юлия Борзова завоевали бронзу.Бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м также присудили Шохсанам Шерзодовой и Нилуфар Зокировой.Напомним, олимпийская сборная Узбекистана участвует в Азиатских XIX летних играх "Ханчжоу-2022", проходящих c 23 сентября по 8 октября.Смотрите интересные моменты с XIX Азиатских игр в Telegram-канале Sputnik.
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узбекистан сборная узбекистана азиатские игры ханчжоу китай медали золото бронза спорт
узбекистан сборная узбекистана азиатские игры ханчжоу китай медали золото бронза спорт

Узбекистанцы продолжают завоевывать золото Азиатских игр

10:09 03.10.2023 (обновлено: 10:19 03.10.2023)
© НОКХанчжоу-2022: Ольга Забелинская - чемпионка Азиатских игр
Ханчжоу-2022: Ольга Забелинская - чемпионка Азиатских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
© НОК
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Спортсмены сборной республики стали лучшими в индивидуальной велогонке и гребле на каноэ.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В индивидуальной велогонке и в гребле на каноэ узбекистанцы взяли золото, сообщает Национальный олимпийский комитет.
© НОКХанчжоу-2022: Ольга Забелинская - чемпионка Азиатских игр
Ханчжоу-2022: Ольга Забелинская - чемпионка Азиатских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
Ханчжоу-2022: Ольга Забелинская - чемпионка Азиатских игр
© НОК
Чемпионкой Азиатских игр стала Ольга Забелинская. Спортсменка завоевала первенство в индивидуальной велогонке — дистанцию в 18,3 км она проехала за 24:36,99 минуты.
© НОКХанчжоу-2022: Ольга Забелинская - чемпионка Азиатских игр
Ханчжоу-2022: Ольга Забелинская - чемпионка Азиатских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
Ханчжоу-2022: Ольга Забелинская - чемпионка Азиатских игр
© НОК
Также лучшими стали узбекистанские каноисты. В гонке на 1 000 метров среди мужчин пара Шохмурод Холмуродов и Нурислом Тухтасин угли первой пересекла финишную черту и завоевала золотую медаль.
© НОКХанчжоу 2022: золотая медаль от узбекских каноистов!
Ханчжоу 2022: золотая медаль от узбекских каноистов! - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
Ханчжоу 2022: золотая медаль от узбекских каноистов!
© НОК
Еще одну награду республике принесла женская сборная Узбекистана по гребле на байдарках. В программе на дистанции 500 метров Шахризода Мавлонова, Арина Танатмышева, Екатерина Шубина и Юлия Борзова завоевали бронзу.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ программе на дистанции 500 метров Шахризода Мавлонова, Арина Танатмышева, Екатерина Шубина и Юлия Борзова завоевали бронзу
В программе на дистанции 500 метров Шахризода Мавлонова, Арина Танатмышева, Екатерина Шубина и Юлия Борзова завоевали бронзу - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
В программе на дистанции 500 метров Шахризода Мавлонова, Арина Танатмышева, Екатерина Шубина и Юлия Борзова завоевали бронзу
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м также присудили Шохсанам Шерзодовой и Нилуфар Зокировой.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаШохсанам Шерзодова и Нилуфар Зокирова завоевали бронзу в гребле на каноэ на Азиатских играх
Шохсанам Шерзодова и Нилуфар Зокирова завоевали бронзу в гребле на каноэ на Азиатских играх - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
Шохсанам Шерзодова и Нилуфар Зокирова завоевали бронзу в гребле на каноэ на Азиатских играх
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Напомним, олимпийская сборная Узбекистана участвует в Азиатских XIX летних играх "Ханчжоу-2022", проходящих c 23 сентября по 8 октября.
Смотрите интересные моменты с XIX Азиатских игр в Telegram-канале Sputnik.
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