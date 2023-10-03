https://uz.sputniknews.ru/20231003/xanchjou-2022-uzbekistan-velogonka-kanoe-medali-39551017.html

Узбекистанцы продолжают завоевывать золото Азиатских игр

Узбекистанцы продолжают завоевывать золото Азиатских игр

Спортсмены сборной республики стали лучшими в индивидуальной велогонке и гребле на каноэ.

2023-10-03T10:09+0500

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узбекистан

сборная узбекистана

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спорт

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В индивидуальной велогонке и в гребле на каноэ узбекистанцы взяли золото, сообщает Национальный олимпийский комитет.Чемпионкой Азиатских игр стала Ольга Забелинская. Спортсменка завоевала первенство в индивидуальной велогонке — дистанцию в 18,3 км она проехала за 24:36,99 минуты.Также лучшими стали узбекистанские каноисты. В гонке на 1 000 метров среди мужчин пара Шохмурод Холмуродов и Нурислом Тухтасин угли первой пересекла финишную черту и завоевала золотую медаль. Еще одну награду республике принесла женская сборная Узбекистана по гребле на байдарках. В программе на дистанции 500 метров Шахризода Мавлонова, Арина Танатмышева, Екатерина Шубина и Юлия Борзова завоевали бронзу.Бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м также присудили Шохсанам Шерзодовой и Нилуфар Зокировой.Напомним, олимпийская сборная Узбекистана участвует в Азиатских XIX летних играх "Ханчжоу-2022", проходящих c 23 сентября по 8 октября.Смотрите интересные моменты с XIX Азиатских игр в Telegram-канале Sputnik.

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