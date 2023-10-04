"ЭКСПО Доха-2023": что представлено в павильоне Узбекистана – самые яркие фотографии
Узбекистан был одной из первых стран, начавших продвигать "зеленую" повестку.
Узбекистан был одной из первых стран, начавших продвигать "зеленую" повестку.
В международной выставке, проходящей в парке Аль-Бидда, принимают участие 80 стран мира.
В международной выставке, проходящей в парке Аль-Бидда, принимают участие 80 стран мира.
Страны демонстрируют свои возможности 3 миллионам посетителей. В этой работе бескорыстную помощь им оказывают 2500 волонтеров.
Страны демонстрируют свои возможности 3 миллионам посетителей. В этой работе бескорыстную помощь им оказывают 2500 волонтеров.
Узбекистан привез на выставку 112 видов сельскохозяйственной продукции общим весом 5 тонн.
Узбекистан привез на выставку 112 видов сельскохозяйственной продукции общим весом 5 тонн.
Узбекский хлеб и выпечка.
Узбекский хлеб и выпечка.
Орехи и сухофрукты, выращенные в Узбекистане.
Орехи и сухофрукты, выращенные в Узбекистане.
Республика также представила беспилотные летательные аппараты, используемые в сельском хозяйстве.
Республика также представила беспилотные летательные аппараты, используемые в сельском хозяйстве.
Среди плодоовощной продукции можно увидеть виноград, груши, цитрусовые и сухофрукты, выращенные в Узбекистане.
Среди плодоовощной продукции можно увидеть виноград, груши, цитрусовые и сухофрукты, выращенные в Узбекистане.
Среди плодоовощной продукции можно увидеть виноград, груши, цитрусовые и сухофрукты, выращенные в Узбекистане.
Среди плодоовощной продукции можно увидеть виноград, груши, цитрусовые и сухофрукты, выращенные в Узбекистане.
На витрине представлены все виды бобовых, сухофруктов, орехов, овощи, зелень, а также широкий ассортимент промышленной продукции.
На витрине представлены все виды бобовых, сухофруктов, орехов, овощи, зелень, а также широкий ассортимент промышленной продукции.
На официальной церемонии открытия павильона Узбекистана присутствовали официальные лица Катара.
На официальной церемонии открытия павильона Узбекистана присутствовали официальные лица Катара.
На официальной церемонии открытия павильона Узбекистана присутствовали официальные лица Катара.
На официальной церемонии открытия павильона Узбекистана присутствовали официальные лица Катара.
Проведены переговоры с крупными компаниями из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара по экспорту сухофруктов, овощей и микрозелени и использованию их в ресторанах.
Проведены переговоры с крупными компаниями из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара по экспорту сухофруктов, овощей и микрозелени и использованию их в ресторанах.
Научно-исследовательские институты республики представили на выставке свои разработки: новые сорта хлопчатника, зерновых и плодовых растений.
Научно-исследовательские институты республики представили на выставке свои разработки: новые сорта хлопчатника, зерновых и плодовых растений.
Музыкальные коллективы исполнили национальные песни и танцевальные композиции.
Музыкальные коллективы исполнили национальные песни и танцевальные композиции.
Музыкальные коллективы исполнили национальные песни и танцевальные композиции.
Музыкальные коллективы исполнили национальные песни и танцевальные композиции.
По просьбе организаторов экспозицию продлили еще на несколько часов.
По просьбе организаторов экспозицию продлили еще на несколько часов.