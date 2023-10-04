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https://uz.sputniknews.ru/20231004/doha-vystavka-pavilyon-uzbekistan-foto-39630164.html
"ЭКСПО Доха-2023": что представлено в павильоне Узбекистана – самые яркие фотографии
"ЭКСПО Доха-2023": что представлено в павильоне Узбекистана – самые яркие фотографии
Узбекистан привез на выставку в столице Катара 112 видов сельскохозяйственной продукции общим весом 5 тонн.
2023-10-04T22:03+0500
2023-10-04T22:03+0500
фото
узбекистан
катар
доха
выставка
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Официальная церемония открытия национальных выставочных павильонов различных стран состоялась на всемирной выставке, прошедшей в Дохе под лозунгом "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда". Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
узбекистан
катар
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фото доха узбекистан катар выставка экспо доха 2023 зеленая пустыня лучшая окружающая среда павильон узбекистана фрукты сухофрукты овощи продукция сорта хлопка зерна плодов
фото доха узбекистан катар выставка экспо доха 2023 зеленая пустыня лучшая окружающая среда павильон узбекистана фрукты сухофрукты овощи продукция сорта хлопка зерна плодов

"ЭКСПО Доха-2023": что представлено в павильоне Узбекистана – самые яркие фотографии

22:03 04.10.2023
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Узбекистан привез на выставку в столице Катара 112 видов сельскохозяйственной продукции общим весом 5 тонн.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Официальная церемония открытия национальных выставочных павильонов различных стран состоялась на всемирной выставке, прошедшей в Дохе под лозунгом "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда". Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Узбекистан был одной из первых стран, начавших продвигать "зеленую" повестку.

Узбекистан был одной из первых стран, начавших продвигать &quot;зеленую&quot; повестку. - Sputnik Узбекистан
1/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Узбекистан был одной из первых стран, начавших продвигать "зеленую" повестку.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

В международной выставке, проходящей в парке Аль-Бидда, принимают участие 80 стран мира.

В международной выставке, проходящей в парке Аль-Бидда, принимают участие 80 стран мира. - Sputnik Узбекистан
2/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

В международной выставке, проходящей в парке Аль-Бидда, принимают участие 80 стран мира.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Страны демонстрируют свои возможности 3 миллионам посетителей. В этой работе бескорыстную помощь им оказывают 2500 волонтеров.

Страны демонстрируют свои возможности 3 миллионам посетителей. В этой работе бескорыстную помощь им оказывают 2500 волонтеров. - Sputnik Узбекистан
3/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Страны демонстрируют свои возможности 3 миллионам посетителей. В этой работе бескорыстную помощь им оказывают 2500 волонтеров.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Узбекистан привез на выставку 112 видов сельскохозяйственной продукции общим весом 5 тонн.

Узбекистан привез на выставку 112 видов сельскохозяйственной продукции общим весом 5 тонн. - Sputnik Узбекистан
4/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Узбекистан привез на выставку 112 видов сельскохозяйственной продукции общим весом 5 тонн.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Узбекский хлеб и выпечка.

Узбекский хлеб и выпечка. - Sputnik Узбекистан
5/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Узбекский хлеб и выпечка.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Орехи и сухофрукты, выращенные в Узбекистане.

Орехи и сухофрукты, выращенные в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
6/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Орехи и сухофрукты, выращенные в Узбекистане.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Республика также представила беспилотные летательные аппараты, используемые в сельском хозяйстве.

Республика также представила беспилотные летательные аппараты, используемые в сельском хозяйстве. - Sputnik Узбекистан
7/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Республика также представила беспилотные летательные аппараты, используемые в сельском хозяйстве.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Среди плодоовощной продукции можно увидеть виноград, груши, цитрусовые и сухофрукты, выращенные в Узбекистане.

Среди плодоовощной продукции можно увидеть виноград, груши, цитрусовые и сухофрукты, выращенные в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
8/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Среди плодоовощной продукции можно увидеть виноград, груши, цитрусовые и сухофрукты, выращенные в Узбекистане.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Среди плодоовощной продукции можно увидеть виноград, груши, цитрусовые и сухофрукты, выращенные в Узбекистане.

Среди плодоовощной продукции можно увидеть виноград, груши, цитрусовые и сухофрукты, выращенные в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
9/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Среди плодоовощной продукции можно увидеть виноград, груши, цитрусовые и сухофрукты, выращенные в Узбекистане.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

На витрине представлены все виды бобовых, сухофруктов, орехов, овощи, зелень, а также широкий ассортимент промышленной продукции.

На витрине представлены все виды бобовых, сухофруктов, орехов, овощи, зелень, а также широкий ассортимент промышленной продукции. - Sputnik Узбекистан
10/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

На витрине представлены все виды бобовых, сухофруктов, орехов, овощи, зелень, а также широкий ассортимент промышленной продукции.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

На официальной церемонии открытия павильона Узбекистана присутствовали официальные лица Катара.

На официальной церемонии открытия павильона Узбекистана присутствовали официальные лица Катара. - Sputnik Узбекистан
11/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

На официальной церемонии открытия павильона Узбекистана присутствовали официальные лица Катара.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

На официальной церемонии открытия павильона Узбекистана присутствовали официальные лица Катара.

На официальной церемонии открытия павильона Узбекистана присутствовали официальные лица Катара. - Sputnik Узбекистан
12/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

На официальной церемонии открытия павильона Узбекистана присутствовали официальные лица Катара.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Проведены переговоры с крупными компаниями из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара по экспорту сухофруктов, овощей и микрозелени и использованию их в ресторанах.

Проведены переговоры с крупными компаниями из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара по экспорту сухофруктов, овощей и микрозелени и использованию их в ресторанах. - Sputnik Узбекистан
13/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Проведены переговоры с крупными компаниями из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара по экспорту сухофруктов, овощей и микрозелени и использованию их в ресторанах.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Научно-исследовательские институты республики представили на выставке свои разработки: новые сорта хлопчатника, зерновых и плодовых растений.

Научно-исследовательские институты республики представили на выставке свои разработки: новые сорта хлопчатника, зерновых и плодовых растений. - Sputnik Узбекистан
14/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Научно-исследовательские институты республики представили на выставке свои разработки: новые сорта хлопчатника, зерновых и плодовых растений.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Музыкальные коллективы исполнили национальные песни и танцевальные композиции.

Музыкальные коллективы исполнили национальные песни и танцевальные композиции. - Sputnik Узбекистан
15/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Музыкальные коллективы исполнили национальные песни и танцевальные композиции.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Музыкальные коллективы исполнили национальные песни и танцевальные композиции.

Музыкальные коллективы исполнили национальные песни и танцевальные композиции. - Sputnik Узбекистан
16/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

Музыкальные коллективы исполнили национальные песни и танцевальные композиции.

© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

По просьбе организаторов экспозицию продлили еще на несколько часов.

По просьбе организаторов экспозицию продлили еще на несколько часов. - Sputnik Узбекистан
17/17
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана

По просьбе организаторов экспозицию продлили еще на несколько часов.

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