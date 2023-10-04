https://uz.sputniknews.ru/20231004/kazan-forum-uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-39592488.html
В Казани открывается форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией
В Казани открывается форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией
Цель мероприятия — расширение практического взаимодействия между регионами двух стран в том числе в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.
2023-10-04T09:17+0500
2023-10-04T09:17+0500
2023-10-04T09:17+0500
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казань
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Сегодня в столице Татарстана Казани пройдет Третий форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и России, сообщает ТПП РУз.В рамках мероприятия состоится совместное заседание Узбекско-Российского и Российско-Узбекского деловых советов, а также выставка на тему: "Россия и Узбекистан: новые возможности для развития".В ходе форума планируют обсудить вопросы расширения практического взаимодействия между регионами двух стран в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.
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экономика узбекистан казань россия форум регион
экономика узбекистан казань россия форум регион
В Казани открывается форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией
Цель мероприятия — расширение практического взаимодействия между регионами двух стран, в том числе в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Сегодня в столице Татарстана Казани пройдет Третий форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и России, сообщает
ТПП РУз.
"Форум проводится с целью расширения практического сотрудничества между регионами Узбекистана и России, с участием широкого круга предпринимателей двух стран", — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия состоится совместное заседание Узбекско-Российского и Российско-Узбекского деловых советов, а также выставка на тему: "Россия и Узбекистан: новые возможности для развития".
В ходе форума планируют обсудить вопросы расширения практического взаимодействия между регионами двух стран в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.