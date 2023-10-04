https://uz.sputniknews.ru/20231004/kazan-forum-uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-39592488.html

В Казани открывается форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией

В Казани открывается форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией

Цель мероприятия — расширение практического взаимодействия между регионами двух стран в том числе в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.

2023-10-04T09:17+0500

2023-10-04T09:17+0500

2023-10-04T09:17+0500

экономика

узбекистан

россия

казань

форум

регион

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Сегодня в столице Татарстана Казани пройдет Третий форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и России, сообщает ТПП РУз.В рамках мероприятия состоится совместное заседание Узбекско-Российского и Российско-Узбекского деловых советов, а также выставка на тему: "Россия и Узбекистан: новые возможности для развития".В ходе форума планируют обсудить вопросы расширения практического взаимодействия между регионами двух стран в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.

узбекистан

россия

казань

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