https://uz.sputniknews.ru/20231004/kiyev-nexvatka-zarplata-gosslujaschiye-ssha-finansirovaniye-39619147.html
Киеву может не хватить средств на зарплаты госслужащим — СМИ
Киеву может не хватить средств на зарплаты госслужащим — СМИ
Правительство Украины может столкнуться с проблемой выплаты зарплат госслужащим в случае задержек финансирования со стороны США.
2023-10-04T16:32+0500
2023-10-04T16:32+0500
2023-10-04T16:33+0500
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владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. У правительства Украины уже через месяц может не хватить денег на выплаты зарплат госслужащим, если начнутся задержки финансирования со стороны США, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.По словам источника газеты, финансовые проблемы могут оказать влияние на Владимира Зеленского, который столкнется с "еще более громкой критикой со стороны конкурирующих фракций".При этом издание отмечает, что Агентство США по международному развитию (USAID) обработает октябрьский платеж в размере $1,15 млрд по программе Всемирного банка при условии, что Украина докажет, что она надлежащим образом потратила средства, полученные в предыдущий транш.В воскресенье стало известно, что Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом документ не предусматривает выделение средств на нужды Украины. Сам же Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. Для справки: Шатдаун в Соединенных Штатах — это прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В такой ситуации, госслужащие, выполняющие критически важную работу, должны были бы выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. Ранее в правительстве США признали, что шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.
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в мире украина россия джо байден владимир зеленский нато сергей лавров
в мире украина россия джо байден владимир зеленский нато сергей лавров
Киеву может не хватить средств на зарплаты госслужащим — СМИ
16:32 04.10.2023 (обновлено: 16:33 04.10.2023)
Правительство Украины может столкнуться с проблемой выплаты зарплат госслужащим в случае задержек финансирования со стороны США.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
У правительства Украины уже через месяц может не хватить денег на выплаты зарплат госслужащим, если начнутся задержки финансирования со стороны США, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Wall Street Journal.
"Министерство финансов Украины ожидало потенциальных задержек финансирования из-за борьбы с шатдауном в США и располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре, однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит", — цитирует издание украинских чиновников.
По словам источника газеты, финансовые проблемы могут оказать влияние на Владимира Зеленского, который столкнется с "еще более громкой критикой со стороны конкурирующих фракций".
При этом издание отмечает, что Агентство США по международному развитию (USAID) обработает октябрьский платеж в размере $1,15 млрд по программе Всемирного банка при условии, что Украина докажет, что она надлежащим образом потратила средства, полученные в предыдущий транш.
В воскресенье стало известно, что Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом документ не предусматривает выделение средств на нужды Украины. Сам же Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
Для справки: Шатдаун в Соединенных Штатах — это прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В такой ситуации, госслужащие, выполняющие критически важную работу, должны были бы выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. Ранее в правительстве США признали, что шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.