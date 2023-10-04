https://uz.sputniknews.ru/20231004/kiyev-nexvatka-zarplata-gosslujaschiye-ssha-finansirovaniye-39619147.html

Киеву может не хватить средств на зарплаты госслужащим — СМИ

Киеву может не хватить средств на зарплаты госслужащим — СМИ

Правительство Украины может столкнуться с проблемой выплаты зарплат госслужащим в случае задержек финансирования со стороны США.

2023-10-04T16:32+0500

2023-10-04T16:32+0500

2023-10-04T16:33+0500

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. У правительства Украины уже через месяц может не хватить денег на выплаты зарплат госслужащим, если начнутся задержки финансирования со стороны США, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.По словам источника газеты, финансовые проблемы могут оказать влияние на Владимира Зеленского, который столкнется с "еще более громкой критикой со стороны конкурирующих фракций".При этом издание отмечает, что Агентство США по международному развитию (USAID) обработает октябрьский платеж в размере $1,15 млрд по программе Всемирного банка при условии, что Украина докажет, что она надлежащим образом потратила средства, полученные в предыдущий транш.В воскресенье стало известно, что Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом документ не предусматривает выделение средств на нужды Украины. Сам же Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. Для справки: Шатдаун в Соединенных Штатах — это прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В такой ситуации, госслужащие, выполняющие критически важную работу, должны были бы выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. Ранее в правительстве США признали, что шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.

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