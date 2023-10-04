https://uz.sputniknews.ru/20231004/lukoyl-nabor-sotrudnikov-v-uzbekistane-39629232.html
"Лукойл" будет набирать сотрудников в Узбекистане
"Лукойл" будет набирать сотрудников в Узбекистане
Об этом договорился министр занятости республики с руководством российской компании.
2023-10-04T20:28+0500
2023-10-04T20:28+0500
2023-10-04T20:28+0500
узбекистан
общество
лукойл
министерство занятости и трудовых отношений
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Компания "Лукойл" будет набирать квалифицированные кадры в Узбекистане. Сотрудничество в сфере найма персонала обсудили на встрече министр занятости и сокращения бедности республики Бехзод Мусаев с руководством российской компании, сообщает пресс-служба министерства занятости РУз.С российской стороны во встрече участвовали вице-президенты компании Степан Гуржий и Анатолий Москаленко, а также генеральный директор ООО "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани" Тимур Гайнаншин.Как отметил на встрече министр, главным критерием двустороннего соглашения будет защита прав граждан, изъявивших желание работать в компании, и обеспечение им достойных условий труда.
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узбекистан общество набор сотрудников лукойл российская компания министр занятости и сокращения бедности бехзод мусаев вице-президент степан гуржий анатолий москаленко генеральный директор ооо лукойл узбекистан оперейтинг компани тимур гайнаншин
узбекистан общество набор сотрудников лукойл российская компания министр занятости и сокращения бедности бехзод мусаев вице-президент степан гуржий анатолий москаленко генеральный директор ооо лукойл узбекистан оперейтинг компани тимур гайнаншин
"Лукойл" будет набирать сотрудников в Узбекистане
Об этом договорился министр занятости республики с руководством российской компании.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Компания "Лукойл" будет набирать квалифицированные кадры в Узбекистане. Сотрудничество в сфере найма персонала обсудили на встрече министр занятости и сокращения бедности республики Бехзод Мусаев с руководством российской компании, сообщает
пресс-служба министерства занятости РУз.
С российской стороны во встрече участвовали вице-президенты компании Степан Гуржий и Анатолий Москаленко, а также генеральный директор ООО "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани" Тимур Гайнаншин.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки квалифицированных специалистов нефтегазовой отрасли и обеспечения их посменной работой в российской компании “Лукойл”", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметил на встрече министр, главным критерием двустороннего соглашения будет защита прав граждан, изъявивших желание работать в компании, и обеспечение им достойных условий труда.