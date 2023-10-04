https://uz.sputniknews.ru/20231004/mirziyoyev-soboleznovaniya-smert-nazar-turayev-39591613.html

Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью академика Тураева

Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью академика Тураева

В соболезновании, которое также выразили Нарбаева, Исмаилов, Арипов, Юлдашев, Саидов, отмечены основные вехи жизни знаменитого ученого в сфере физической электроники, доктора физико-математических наук, профессора, академика и его вклад в развитие страны.

2023-10-04T08:31+0500

2023-10-04T08:31+0500

2023-10-04T08:31+0500

общество

смерть

шавкат мирзиёев

соболезнования

узбекистан

академик

назар тураев

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнование в связи со смертью академика Назара Тураева.Наука Узбекистана понесла тяжелую утрату. 3 октября 2023 года на 85-м году жизни скончался крупный ученый в сфере физической электроники, доктор физико-математических наук, профессор, академик Академии наук Республики Узбекистан Назар Юлдашевич Тураев, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.Также в сообщении отмечены основные вехи жизни известного ученого и его вклад в развитие Узбекистана.Назар Тураев родился 19 мая 1938 года в городе Денау Сурхандарьинской области. В 1961 году окончил Самаркандский государственный университет, трудовую деятельность начал в должности младшего научного сотрудника в Институте ядерной физики Академии наук. На протяжении своей 60-летней трудовой деятельности он занимал должности аспиранта Института ядерной физики, ученого секретаря Института электроники, завкафедрой Ташкентского политехнического института, ректора Термезского государственного университета, директора научно-учебного центра "ФАНУМ" Академии наук.В 1968 году он защитил кандидатскую, в 1981 году – докторскую диссертации. В 2000 году был избран действительным членом Академии наук Узбекистана.Тураев — автор множества статей, монографий и учебно-методических пособий, посвященных теоретическим и практическим вопросам физической электроники.Под его непосредственным руководством подготовлено более 10 докторов наук и около 20 кандидатов наук.Назар Тураев также активно участвовал в общественной деятельности — в 1990–1995 годах был депутатом нижней палаты парламента страны.Он был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан", награжден орденом "Меҳнат шуҳрати".

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