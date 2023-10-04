Муфтияты Узбекистана и Дагестана обсуждают сотрудничество

"Хомиджон домла также ознакомил представителей дагестанской делегации с деятельностью Управления мусульман Узбекистана, заявив, что в последнее время отдел фетв стал отдельным центром, квота на хадж увеличивается из года в год, ограничения на Умру были сняты, а паломничества организовывается в течение всего года", — сообщает пресс-служба.