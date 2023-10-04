https://uz.sputniknews.ru/20231004/muftiyaty-uzbekistan-dagestan-sotrudnichestvo-39625426.html
Муфтияты Узбекистана и Дагестана обсуждают сотрудничество
Муфтияты Узбекистана и Дагестана обсуждают сотрудничество
Делегация из России встретилась с первым заместителем председателя Управления мусульман Узбекистана Хомиджоном домлой Ишматбековым.
2023-10-04T18:54+0500
2023-10-04T18:54+0500
2023-10-04T19:06+0500
узбекистан
общество
духовное управление мусульман
дагестан
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Узбекистан прибыла делегация из Республики Дагестан. Накануне гостей принял первый заместитель Управления мусульман Узбекистана (ДУМ) Хомиджон домла Ишматбеков, сообщает пресс-служба ДУМ.Он рассказал гостям о масштабной работе, проводимой в сфере религиозного образования в республике.Представители дагестанской делегации выразили уважение Узбекистану, улемы которого внесли большой вклад в развитие ислама. Напомнили они, как в годы Второй мировой войны узбекский народ приютил многих дагестанских детей, делился с ними кровом, едой и одеждой.В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.
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узбекистан общество духовное управление мусульман дагестан встреча
узбекистан общество духовное управление мусульман дагестан встреча
Муфтияты Узбекистана и Дагестана обсуждают сотрудничество
18:54 04.10.2023 (обновлено: 19:06 04.10.2023)
Делегация из России встретилась с первым заместителем председателя Управления мусульман Узбекистана Хомиджоном домлой Ишматбековым.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
В Узбекистан прибыла делегация из Республики Дагестан. Накануне гостей принял первый заместитель Управления мусульман Узбекистана (ДУМ) Хомиджон домла Ишматбеков, сообщает
пресс-служба ДУМ.
Он рассказал гостям о масштабной работе, проводимой в сфере религиозного образования в республике.
"Хомиджон домла также ознакомил представителей дагестанской делегации с деятельностью Управления мусульман Узбекистана, заявив, что в последнее время отдел фетв стал отдельным центром, квота на хадж увеличивается из года в год, ограничения на Умру были сняты, а паломничества организовывается в течение всего года", — сообщает пресс-служба.
Представители дагестанской делегации выразили уважение Узбекистану, улемы которого внесли большой вклад в развитие ислама. Напомнили они, как в годы Второй мировой войны узбекский народ приютил многих дагестанских детей, делился с ними кровом, едой и одеждой.
"В ходе искреннего диалога было отмечено, что тесное сотрудничество представителей религиозной и образовательной сферы выгодно для обеих сторон, а также будет стимулировать развитие нашей религии", - сообщает пресс-служба.
В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.